ريال مدريد ضد ليفربول.. شوط أول سلبي في قمة دوري أبطال أوروبا

حسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد ليفربول التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء في قمة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

أقيمت مباراة ريال مدريد ضد ليفربول اليوم، على استاد آنفليد، في إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا بنخستها الجارية.

شهدت هذه القمة، انطلاقة قوية من جانب الفريقين، إلا أنه لم يتمكن أي منهما في هز شباك الآخر، طوال الشوط الأول، يرصد لكم الموجز أبرز إحصائيات هذه الريمونتادا فيما يلي.

ريال مدريد يتعادل مع ليفربول في الشوط الأول

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وليفربول، بالتعادل السلبي، إلا أن الفريق الإنجليزي تفوق من حيث الاستحواذ بنسبة 66% مقابل 34%.

ونجح ليفربول في لعب 3 تسديدات قوية، في حين أن الملكي لم يتمكن من ذلك، كما أن دقة تمريرات الريدز بلغت 99% مقابل 85% للإسباني.

ريال مدريد ضد ليفربول

تشكيل ريال مدريد ضد ليفربول اليوم

ودخل ريال مدريد هذه القمة اليوم بتشكيل مكون من..

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيدي فالفيردي، راؤول أسينسيو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، أردا جولر، جود بيلينجهام.

الهجوم: براهيم دياز، كيليان مبابي.

بدلاء ريال مدريد في مباراة ليفربول اليوم

وجلس على مقاعد بدلاء ريال مدريد اليوم كل من: أندري لونين، فران جونزاليس، إندريك، لوكاس فاسكيز، فاييخو، داني سيبايوس، فران جارسيا، جونزالو.

تشكيل ليفربول ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: كيليهر.

الدفاع: كونور برادلي - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون.

الوسط: ريان جرافنبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر اليوم

ويمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر في قمة دوري أبطال أوروبا اليوم، سيكون من خلال شاشة beIN Sports 1، بتعليق علي سعيد الكعبي.

يذكر، أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بينما يقع ريال مدريد في المركز الـ 18 بـ 6 نقاط.

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