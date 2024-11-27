محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد ريال مدريد في قمة دوري الأبطال

محمد صلاح يقود الهجوم.. أعلن الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن تشكيل فريقه الذي يخوض به مواجهة ريال مدريد الإسباني في قمة دوري أبطال أوروبا.

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، لمواجهة غريمه الإسباني ريال مدريد، في إطار مباريات الجولة الخامسة من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

ويستضيف ليفربول نظيره ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر الجاري، على ملعب آنفليد في إنجلترا، المحشود بجماهير الفريقين لمشاهدة المتعة الكروية المرتقبة.

ويطلق الحكم صافرة مباراة ليفربول ضد ريال مدريد، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة وعند الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل ليفربول ضد ريال مدريد اليوم

وشهد تشكيل ليفربول لمواجهة ريال مدريد اليوم، تواجد الدولي المصري محمد صلاح في الهجوم، بجانب كل من لويس دياز وداروين نونيز.

ويستعرض الموجز تشكيل ليفربول ضد ريال مدريد اليوم والذي جاء كالآتي:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: كونور برادلي - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد ريال مدريد

مشاهدة مبارة ليفربول وريال مدريد

يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر في قمة دوري أبطال أوروبا اليوم، عبر شاشة beIN Sports 1، بصوت المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي.

تجدر الإشارة إلى أن ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بينما يأتي الملكي في المركز الـ 18 بـ 6 نقاط.

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