تشكيل ليفربول المتوقع ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا وموقف صلاح

استقر الهولندي أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي على تشكيل فريقه لمواجهة ريال مدريد في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح منافسه ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء في إطار مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى فريق ليفربول لمواصلة سلسلة انتصاراته في بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد الذي يقوده فنيًا الإيطالي كارلو أنشيلوتي لاستعادة اللقب القاري.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفربول اليوم

ستنطلق مواجهة ريال مدريد أمام منافسه ليفربول اليوم الأربعاء 27 نوفمبر الجاري في إطار مباريات الجولة الـ5 من بطولة دوري الأبطال في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ليفربول- دوري أبطال أوروبا

وستنطلق المواجهة أيضًا في الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والثانية عشر منتصف الليل بالإمارات العربية المتحدة.

وستذاع مواجهة ريال مدريد أمام ليفربول الليلة عبر قناة "بي إن سبورت" الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وأفريقيا.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد ريال مدريد

ويعرض " الموجز " تشكيل الريدز المتوقع أمام النادي الملكي على النحو التالي:

حراسة المرمى: كويمن كيليهر.

خط الدفاع: كونور برادلي - ابراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.

قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

وأعلن في وقت سابق الإيطالي كارلو أنشيلوي المدير الفني لـ ريال مدريد عن قائمة المرينجي لمواجهة الريدز والتي شهدت غياب البرازيلي فينيسيوس جونيور حيث جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي، راؤول أسينسيو.

وسط الملعب: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيدريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، أردا جولر، داني سيبايوس.

الهجوم: كيليان مبابي، إندريك فيليبي، إبراهيم دياز، جونزالو.

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