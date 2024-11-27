أزمة في طريق الفرعون.. سر رفض إدارة ليفربول تمديد عقد محمد صلاح

يعاني النجم المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، من حالة من التوتر والاحباط بسبب غموض موقف ناديه من التجديد له لمواسم أخري رغم عطائه الكبير للنادي و اقتراب انتهاء عقده مع الريدز بنهاية الموسم الجاري 2024-2025.

محمد صلاح يخرج عن صمته ويكشف المستور في أزمة تجديده مع ليفربول

كشف محمد صلاح في تصريحات له تفاصيل أزمة التجديد مع ناديه ليفربول الإنجليزي وكواليس المفاوضات التي يخوضها الثنائي لتجديد التعاقد في الفترة الحالية.

وأكد محمد صلاح، في تصريحات لصحيفة “ميل سبورت” البريطانية، أن ليفربول لم يفتح معه خط المفاوضات حول تجديد التعاقد من الأساس حتى الآن رغم قرب انتهاء النصف الأول من الموسم، وقال محمد صلاح أنه يشعر بالإحباط مما يحدث، خاصة وأنه لاعبًا في صفوف ليفربول منذ 2017 وقدم الكثير من أجل النادي وتوج معه بالألقاب الممكنة.

محمد صلاح يكشف حقيقة انتقاله إلى الدوري السعودي

أكد محمد صلاح أنه يتمنى الاستمرار بين صفوف ليفربول وأن يحظي بدعم جماهيره التي ساندته منذ قدومه إلى أنفيلد وحتى الآن، ونفى ما تم تداوله في الفترة الأخيرة حول موافقته على الانتقال إلى الدوري السعودي.

محمد صلاح يكشف موعد اعتزاله كرة القدم

يرصد لكم الموجز موقف محمد صلاح من اعتزال كرة القدم حيث نفى اللاعب بشدة وجود أي نيه لديه لإعتزال كرة القدم، مؤكدًا أنه يحب كرة القدم وينوي الاستمرار في الملاعب طالما جسده يعينه على ذلك.

محمد صلاح

أسرار رفض إدارة ليفربول تجديد عقد محمد صلاح

كشف موقع "TBR Football" الإنجليزي عن السبب الحقيقى في أزمة تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول، مشيرا إلي أن محمد صلاح يرغب في الحصول على عقد لمدة 3 مواسم قادمة، أو على أقل تقدير موسمين مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

بينما نادي ليفربول يرغب في إتباع سياسة التجديد لموسم واحد فقط مع وضع موسم إضافي للتمديد بالاتفاق بين الطرفين طالما تخطى اللاعب حاجز الـ30 عامًا، وهو ما يرفضه محمد صلاح حيث يرغب في الحصول على عقد طويل يجعله مستقرًا خلال المواسم القادمة مع الفريق.

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