الأهلي يقهر استاد أبيدجان 4-2 في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

انتهت مباراة الأهلي ضد استاد أبيدجان الإيفواري بفوز الأهلي بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في افتتاح مشوارهما بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

تقدم الأهلي، عن طريق كهربا في الدقيقة 14، قبل أن يضيف أفشة، الهدف الثاني في الدقيقة 21 ويعزز حسين الشحات، تقدم الأهلي بالهدف الثالث في الدقيقة 26 وسجل استاد أبيدجان هدف تقليص الفارق عن طريق كاسوم كوليه في الدقيقة 30 ويحرز كهربا الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 48 قبل أن يسجل استاد أبيدجان الهدف الثاني في الدقيقة 53 لينتهي اللقاء لصالح الأهلي 4-2 .

تشكيل الأهلي ضد استاد أبيدجان

يرصد لكم الموجز، تشكيل فريق الأهلي ضد نظيره فريق استاد أبيدجان بدوري الأبطال ويأتي كالأتي..

- حراسة المرمى: محمد الشناوي.

- خط الدفاع: يحيي عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح.

- خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، محمد مجدي أفشة

- خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، كهربا.

قائمة الأهلي ضد استاد أبيدجان

أعلن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي قائمة فريقهلمواجهة استاد أبيدجان وجاءت كالأتي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – مصطفى مخلوف

الدفاع: أكرم توفيق – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله – عمر كمال – خالد عبد الفتاح – كريم الدبيس

الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – عمر الساعي – أحمد نبيل "كوكا" – عمرو السولية – أفشة

الهجوم: حسين الشحات – رضا سليم – طاهر محمد – بيرسي تاو - محمود كهربا

الأهلي بالقميص الأحمر أمام استاد أبيدجان

تقرر أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأصفر ويرتدي فريق استاد أبيدجان الزي الأزرق.

الأهلي ضد استاد أبيدجان

مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

تضم مجموعة الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025 فريق استاد أبيدجان الإيفواري وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي و شباب بلوزداد الجزائري.

اقرأ أيضًا:

فرانكفورت يكشف حقيقة مفاوضات ليفربول لضم مرموش وموقفهم من رحيله بانتقالات يناير

مدرب النادي الأهلي يحذر من خطورة أبيدجان ويكشف تطورات الإصابات