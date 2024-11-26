السد القطري يفرض التعادل على الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة

فرض نادي السد القطري التعادل على نظيره الهلال السعودي، في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال آسيا لموسم 2024-2025.

اصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري، مع نظيره الهلال السعودي مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة الهلال والسد، التي أقيمت على ملعب جاسم بن حمد، ومنحت كل فريق نقطة وحيدة بعد هذه النتيجة.

ويقدم لكم الموجز فيما يلي أهداف مباراة الهلال والسد القطري اليوم في دوري أبطال آسيا، وجدول الترتيب بعد هذه النتيجة.

أهداف مباراة الهلال والسد القطري

سجل هداف الهلال السعودي في شباك السد اليوم، لاعبه علي البليهي في الدقيقة العاشرة من عمر هذه المواجهة.

وتعادل السد القطري، بهدف نجمه باولو أوتافيو في الدقيقة 71 من عمر هذه المباراة النارية.

ووفقاً لهذه النتيجة، فإن كل من الفريق القطري والسعودي، حصلا على نقطة جديدة، في مشوارهما ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بنسختها الحالية.

أهداف مباراة الهلال والسد القطري

ترتيب دوري أبطال أسيا بعد تعادل الهلال والسد

ويأتي جدول ترتيب دوري أبطال آسيا بعد هذه المواجهة كالآتي:

1- الأهلي السعودي- 15 نقطة.

2- الهلال السعودي- 14 نقطة.

3- النصر السعودي- 13 نقاط.

4- الوصل الإماراتي- 10 نقاط.

5- السد القطري- 10 نقاط.

6- الريان القطري- 4 نقاط.

7-استقلال طهران الإيراني- 4 نقاط.

8-الغرافة القطري- 4 نقاط.

9- بيرسبوليس الإيراني- 3 نقاط.

10- باختاكور الأوزبكستاني- 3 نقاط.

11- الشرطة العراقي- نقطتان.

12- العين الإماراتي- نقطة واحدة.

ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا

- جاسر أساني - جوانغجو الكوري - 6 أهداف.

- أريف أيمن هانابي - جوهور دار التعظيم الماليزي - 4 أهداف.

- ألكساندر ميتروفيتش - الهلال السعودي - 4 أهداف.

- رونالدو - النصر السعودي - 4 أهداف.

- سفيان رحيمي - العين الإماراتي - 4 أهداف.

- سالم الدوسري - الهلال السعودي - 4 أهداف.

- أندرسون لوبيز - يوكوهاما مارينوس الياباني - 4 أهداف

- تايسي مياشيرو - فيسيل كوبي الياباني - 4 أهداف.

- رياض محرز - الأهلي السعودي - 3 أهداف.

- خوسيلو - الغرافة القطري - 3 أهداف.

- أكرم عفيف - السد القطري - هدفين.

- كاكو - العين الإماراتي - هدفين.

- تاليسكا - النصر السعودي - هدفين.

- فراس البريكان - الأهلي السعودي - هدفين.

- فرجاني ساسي - الغرافة القطري - هدفين.

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