دوري أبطال آسيا.. الهلال يتقدم على السد بهدف البليهي في الشوط الأول

دوري أبطال آسيا.. تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على منافسه السد القطري في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، في بطولة دوري الأبطال.

أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، مباراة الهلال السعودي ضد السد القطري، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا بهذا الموسم.

واحتضن ملعب جاسم بن حمد، مباراة الهلال والسد التي بدأت بانطلاقة قوية من جانب الفريقين، حتى استحوذ الفريق السعودي على الكرة، ويستعرض لكم الموجز تفاصيل الشوط الأول فيما يلي.

أهداف مباراة الهلال والسد في دوري أبطال آسيا

ونجح الهلال السعودي في ترجمة هجماته إلى أهداف مبكرة، حيث أنه هز شباك الفريق القطري، في الدقيقة 10 عن طريق نجمه علي البليهي.

هدف البليهي منح الهلال السعودي التقدم على السد القطري في الشوط الأول من بطولة دوري أبطال آسيا، بنتيجة 1-0.

أهداف مباراة الهلال والسد في دوري أبطال آسيا - علي البليهي

تشكيل الهلال السعودي ضد السد

وجاء تشكيل الهلال ضد السد اليوم كالآتي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: خاليدو كوليبالي - علي البليهي - حسان تمبكتي.

خط الوسط: جواو كانسيلو - ناصر الدوسري - محمد كنو - سالم الدوسري - رينان لودي.

خط الهجوم: ماركوس ليوناردو - ألكسندر ميتروفيتش.

تشكيل السد القطري ضد الهلال السعودي

فيما ضم تشكيل السد القطري ضد الهلال السعودي اليوم كل من، مشعل برشم، محمد كمارا، طارق سلمان، محمد وعد، يوسف عبدالرزاق، مصطفى طارق، خوخي بوعلم، كريستو بيريز، رومان سايس، يوسف عطال وأكرم عفيف.

مشاهدة مباراة الهلال والسد القطري

يمكنكم مشاهدة مباراة الهلال والسد القطري اليوم من خلال القنوات الآتية ..

قناة Alkass Nine HD القطرية .. ويعلق عليها خليل البلوشي

شاشة SSC1 HD HD السعودية .. بتعليق حماد العنزي

قناة beIN Sports AFC HD .. بصوت المعلق أحمد البلوشي

تجدر الإشارة إلى، أن الهلال يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 12 نقطة، بينما يقع السد القطري في المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

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