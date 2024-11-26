موعد مباراة الزمالك ضد بلاك بولز في كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة

يبحث متابعو كرة القدم وخاصة الجماهير المصرية، عن موعد مباراة الزمالك ضد بلاك بولز ، المرتقبة بينهما في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة لها.

وحرص موقع الموجز على أن يقدم لمتابعيه، موعد مباراة الزمالك ضد بلاك بولز في كأس الكونفدرالية وأبرز المعلومات عن هذه المواجهة.

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مشواره في بطولة الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم 2024-2025، بمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد بلاك بولز على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة الكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك ضد بلاك بولز

يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر الجاري، هو موعد مباراة الزمال ضد بلاك بولز، المقرر انطلاقها في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر وعند الساعة العاشرة في السعودية.

يخوض الزمالك هذا اللقاء، باحثاً عن الفوز من أجل الحصول على الثلاث نقاط، التي تقربه من صدارة مجموعته التي تضم كل من، بلام بولز، المصري البورسعيدي، وإنيمبا النيجيري.

موعد مباراة الزمالك ضد بلاك بولز

حكم مباراة الزمالك وبلاك بولز

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن حكم مباراة الزمالك وبلاك بولز في كأس الكونفدرلية.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الزمالك كالآتي:

الجيبوتي محمد ديراني (حكم ساحة)

عبد الرازق أحمد (مساعد أول)

إيلياه روبليه درير (مساعد ثانٍ)

الجيبوتي محمود ناصر حسين (الحكم الرابع)

التنزاني خالد عبد الله محمد (مراقب عام)

ميبوتي مويس (مراقب الحكام)

خوسيه نيفيز من أنجولا (المنسق العام)

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز

شبكة بي إن سبورت القطرية، هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز، لأنها المسؤولة عن بث مباريات الكونفدرلية الإفريقية في الشرق الأوسط.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورتس القطرية على النحو التالي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد القناة 11054.

الاستقطاب- أفقي

الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 2/3.

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