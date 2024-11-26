موعد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة اليوم الثلاثاء 26-11-2024

ستستكمل على مدار اليوم الثلاثاء 26-11-2024، مباريات دوري ابطال اسيا للنخبة في نسختها الجارية 2024-2025، من خلال لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات والتي انطلقت أمس الاثنين وتستمر حتى غدًا الأربعاء.

ويقدم “ الموجز ”، مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في دوري ابطال آسيا للنخبة والقنوات التي ستقوم بعرضها على مدار اليوم.

موعد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة

أولسان هيونداي ضد شنجهاي – في تمام الساعة 12 ظهرا - على قناة beIN SPORTS 1 AFC

فيسيل كوبي ضد كوست مارينرز –في تمام الساعة 12 ظهرا - على قناة beIN SPORTS AFC

بوريرام يونايتد ضد كاواساكي فرونتال – في تمام الساعة 2 ظهرا - على قناة beIN SPORTS 1 AFC

شاندونج تايشان ضد جوهور دارول تاكزيم – في تمام الساعة 2 ظهرا - على قناة beIN Sports HD 2

السد ضد الهلال السعودي – في تمام الساعة 6 مساء - على قناة beIN SPORTS AFC

الشرطة العراقى ضد الوصل الإماراتي – في تمام الساعة 6 مساء - على قناة beIN SPORTS 1 AFC

دوري ابطال اسيا للنخبة 2024-2025

جدول ترتيب أندية دوري أبطال آسيا للنخبة قبل مباريات اليوم

أندية الغرب..

1- الأهلي - 15

2- النصر - 13

3- الهلال - 12

4- السد - 8

5- الوصل - 7

6- الريان - 4

7- استقلال طهران - 4

8- الغرافة - 4

9 برسبوليس - 3

10- باختاكور - 3

11- الشرطة - 2

12- العين - 1

أندية الشرق..

1- فيسيل كوبي - 10

2- جوانغجو - 9

3- يوكوهاما مارينوس - 7

4- جوهور دارول تاكزيم - 7

5- شنجهاي شنهوا - 7

6- بوريرام يونايتد - 7

7- بوهانج ستيلرز - 6

8- كاواساكي فرونتال - 6

9- شاندونج ليونينج - 4

10- شنجهاي بورت - 4

11- سنترال كوست مارينرز - 1

12- أولسان هيونداي - 0

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