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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

موعد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة اليوم الثلاثاء 26-11-2024

دوري أبطال آسيا للنخبة
دوري أبطال آسيا للنخبة

ستستكمل على مدار اليوم الثلاثاء 26-11-2024، مباريات دوري ابطال اسيا للنخبة في نسختها الجارية 2024-2025، من خلال لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات والتي انطلقت أمس الاثنين وتستمر حتى غدًا الأربعاء.

ويقدم “ الموجز ”، مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في دوري ابطال آسيا للنخبة والقنوات التي ستقوم بعرضها على مدار اليوم.

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موعد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة

أولسان هيونداي ضد شنجهاي – في تمام الساعة 12 ظهرا - على قناة beIN SPORTS 1 AFC

فيسيل كوبي ضد كوست مارينرز –في تمام الساعة 12 ظهرا - على قناة beIN SPORTS AFC

بوريرام يونايتد ضد كاواساكي فرونتال – في تمام الساعة 2 ظهرا - على قناة beIN SPORTS 1 AFC

شاندونج تايشان ضد جوهور دارول تاكزيم – في تمام الساعة 2 ظهرا - على قناة beIN Sports HD 2

السد ضد الهلال السعودي – في تمام الساعة 6 مساء - على قناة beIN SPORTS AFC     

الشرطة العراقى ضد الوصل الإماراتي – في تمام الساعة 6 مساء - على قناة beIN SPORTS 1 AFC

دوري ابطال اسيا للنخبة 2024-2025

جدول ترتيب أندية دوري أبطال آسيا للنخبة قبل مباريات اليوم

أندية الغرب.. 

1- الأهلي - 15 

2- النصر - 13 

3- الهلال - 12 

4- السد - 8 

5- الوصل - 7 

6- الريان - 4 

7- استقلال طهران - 4 

8- الغرافة - 4 

9 برسبوليس - 3 

10- باختاكور - 3 

11- الشرطة - 2 

12- العين - 1 

أندية الشرق.. 

1- فيسيل كوبي - 10 

2- جوانغجو - 9 

3- يوكوهاما مارينوس - 7 

4- جوهور دارول تاكزيم - 7 

5- شنجهاي شنهوا - 7 

6- بوريرام يونايتد - 7 

7- بوهانج ستيلرز - 6 

8- كاواساكي فرونتال - 6 

9- شاندونج ليونينج - 4 

10- شنجهاي بورت - 4 

11- سنترال كوست مارينرز - 1 

12- أولسان هيونداي - 0

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