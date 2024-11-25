كريستيانو يقود النصر لعبور الغرافة بثلاثية في دوري أبطال آسيا

نجح فريق النصر السعودي، في تخطي نظيره الغرافة القطري، بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب البيت المونديالي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمجموعة غرب القارة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

أهداف مباراة النصر والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة

أحرز كريستيانو رونالدو الهدف الأول لصالح النصر في الدقيقة الـ47، خلال كرة عرضية من الجهة اليمني من سلطان الغنام نحو منطقة الجزاء ذهب نحوها رونالدو بالرأس وسددها سكنت مرمى الغرافة.

كريستيانو رونالدو - لاعب النصر

وأضاف البرازيلي جابرييل أنجيلو الهدف الثاني للعالمي في الدقيقة الـ58، من تمريرات بين أوتافيو إيدميلسون مع أنجيلو انتهت بمرواغة من الأخير لحارس مرمى الغرافة ومن ثم سددها سكنت المرمى.

وعاد رونالدو ليختتم أهداف النصر السعودي في الدقيقة الـ64، خلال تمريرة من داخل منطقة الجزاء من أنجيلو جابرييل لرونالدو الذي كان داخل منطقة الجزاء ومن ثم الأخير راوغ المدافع لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 75، تمكن الإسباني خوسيلو الفارق لأصحاب الأرض،من تقليص الفارق، خلال تسديدة على مرتين من خوسيلو الأولي تصدي لها الحارس، والثانية لم يتمكن منها وهزت شباك النصر.

وبهذه النتيجة، يتواجد نادي النصر السعودي، في وصافة جدول ترتيب أبطال آسيا برصيد 13 نقطة، من 4 انتصارات وتعادل، بينما تجمد رصيد الغرافة القطري عد النقطة الرابعة في المركز السابع، من فوز وتعادل و3 هزائم.

تشكيل النصر ضد الغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام- محمد سيماكان- محمد آل فتيل- نواف بوشل.

وسط الميدان: عبدالله الخيبري- أنجيلو- مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: أوتافيو مونتيرو- ساديو ماني - كريستيانو رونالدو.

تشكيل الغرافة ضد النصر السعودي في أبطال آسيا

حراسة الحارس: ريكو.

خط الدفاع: عبدالله يوسف- سانو- كشريدة- جمال حمد.

خط الوسط: فرجاني ساسي- ناني- دياز.

خط الهجوم: كومان- خوسيلو- ياسين براهيمي.

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