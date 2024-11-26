التشكيل الرسمي لـ مباراة الهلال ضد السد في دوري أبطال آسيا للنخبة

تبقى دقائق قليلة، على انطلاق صافرة مباراة الهلال ضد السد القطري، التي تجمع بينهما في إطار منافسات بطولة دوري أبطال آسيا بهذا الموسم 2024-2025.

ويتواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مع منافسه السد القطري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تبدأ أحداث مباراة الهلال ضد السد القطري، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر الجاري.

تشكيل مباراة الهلال ضد السد

وأعلن البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفني لنادي الهلال السعودي، عن تشكيل فريقه الذي يخوض به مواجهة السد اليوم، فيما كشف الفريق القطري عن تشكيل الرسمي أيضاً، ويستعرضه لكم الموجز فيما يلي.

تشكيل الهلال السعودي الرسمي ضد السد القطري

وجاء تشكيل الهلال ضد السد اليوم كالآتي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: خاليدو كوليبالي - علي البليهي - حسان تمبكتي.

خط الوسط: جواو كانسيلو - ناصر الدوسري - محمد كنو - سالم الدوسري - رينان لودي.

خط الهجوم: ماركوس ليوناردو - ألكسندر ميتروفيتش.

مباراة الهلال ضد السد

تشكيل السد القطري ضد الهلال السعودي

بينما ضم تشكيل السد القطري ضد الهلال السعودي اليوم كل من، مشعل برشم، محمد كمارا، طارق سلمان، محمد وعد، يوسف عبدالرزاق، مصطفى طارق، خوخي بوعلم، كريستو بيريز، رومان سايس، يوسف عطال وأكرم عفيف.

مشاهدة مباراة الهلال والسد اليوم

ويمكنكم مشاهدة مباراة الهلال والسد القطري اليوم في دوري أبطال آسيا عبر قنوات beIN Sports AFC HD، وAlkass Nine HD القطرية، بالإضافة إلى قناة SSC1 HD السعودية.

معلق مباراة الهلال والسد القطري

معلق مباراة الهلال والسد القطري اليوم هو ..

خليل البلوشي عبر قناة Alkass Nine HD القطرية.

حماد العنزي خلال شاشة SSC1 HD HD السعودية

أحمد البلوشي عبر قناة beIN Sports AFC HD.

الجدير بالذكر، أن الهلال يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 12 نقطة، بينما يقع السد القطري في المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

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