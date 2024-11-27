قرار مفاجئ بشأن مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المصرية، عن قرار مفاجئ بشأن مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي المرتقبة بينهما في بطولة الدوري المصري بهذا الموسم 2024-2025.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته لمواجهة البنك الأهلي ضمن منافسات بطولة الدروي المصري بنخستها الحالية “دوري نايل”.

وضرب الأهلي موعداً مع البنك الأهلي، في إطار مباريات الجولة الرابعة من عمر بطولة دوري نايل، خلال مشوار الأحمر في رحلة الدفاع عن اللقب.

وتقام مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي، مساء يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت والقاهرة، وعند السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

نقل مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي إلى ملعب السلام

وقررت رابطة الأندية المصرية في بيان رسمي مساء اليوم الأربعاء، نقل مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي، من استاد القاهرة، إلى ملعب السلام.

وتذاع أحداث هذه المباراة عبر شاشة أون تايم سبورت، المسؤولة عن بث مباريات الدوري المصري هذا الموسم حصريًا في الشرق الأوسط.

وكان الأهلي قد انتصر على سيراميكا كيلوباترا ونادي زد في الجولة الأولى والثانية من دوري نايل، بينما تعادل مع الاتحاد السكندري، في الجولة الثالثة.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري 2024-2025 برصيد 7 نقاط، بينما يقع البنك الأهلي في المركز السابع عشر برصيد نقطة وحيدة.

مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

ويقدم لكم الموجز جدول مواعيد مباريات الأهلي القادمة والذي يأتي على النحو التالي:

البنك الأهلي ضد الأهلي - الأحد 1 ديسمبر - 8:00 مساءً / الدوري المصري.

أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ضد الأهلي - السبت 9 ديسمبر - 3:00 مساءً / دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي ضد الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي وبطل اللبيرتادورس (أتلتيكو منيرو ضد بوتافوجو البرازيليين) - السبت 14 ديسمبر / كأس إنتر كونتيننتال

وفي حال تأهل الأهلي لنهائي كأس إنتركونتيننتال سيتواجه مع ريال مدريد - الأربعاء 18 ديسمبر.

المصري ضد الأهلي - الخميس 26 ديسمبر - 8:00 مساءً / الدوري المصري.

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