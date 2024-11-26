موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على ستاد أبيدجان في دوري الأبطال

ينتظر عشاق كرة القدم، خاصة جماهير المارد الأحمر، موعد مباراة الأهلي القادمة بعد فوزه على استاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2025.

التقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع منافسه استاد أبيدجان، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا بهذا الموسم.

ونجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على استاد أبيدجان، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة النارية التي احتضنها استاد القاهرة مساء اليوم الثلاثاء.

موعد مباراة الأهلي القادمة

وتقام مباراة الأهلي القادمة، ضد البنك الأهلي، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطوةلة الدوري المصري بهذا الموسم 2024-2025.

وتقرر موعد مباراة الأهلي القادمة ضد البنك الأهلي في الدوري المصري، وهو يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت والقاهرة، وعند السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

وكان الأهلي قد انتصر في مواجهتين أمام سيراميكا كيلوباترا ونادي زد، وتعادل في مباراة مع الاتحاد السكندري، في الجولات السابقة به بدور نايل خلال نسخته الحالية.

وتذاع أحداث هذه المواجهة، عبر فضائية أون تايم سبورت، كونها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

وتجدر الإشارة إلى أن الأهلي يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري 2024-2025 برصيد 7 نقاط، بينما يقع البنك الأهلي في المركز السابع عشر برصيد نقطة وحيدة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

جدول مواعيد مباريات الأهلي القادمة

ويستعرض لكم الموجز جدول مواعيد مباريات الأهلي القادمة الذي يأتي على هذا النحو:

البنك الأهلي ضد الأهلي - الأحد 1 ديسمبر - 8:00 مساءً / الدوري المصري.

أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ضد الأهلي - السبت 9 ديسمبر - 3:00 مساءً / دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي ضد الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي وبطل اللبيرتادورس (أتلتيكو منيرو ضد بوتافوجو البرازيليين) - السبت 14 ديسمبر / كأس إنتر كونتيننتال

وفي حال تأهل الأهلي لنهائي كأس إنتركونتيننتال سيتواجه مع ريال مدريد - الأربعاء 18 ديسمبر.

المصري ضد الأهلي - الخميس 26 ديسمبر - 8:00 مساءً / الدوري المصري.

إنبي ضد الأهلي - الإثنين - 30 ديسمبر - 8:00 مساءً / الدوري المصري.

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