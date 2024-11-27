كولر يرفض تعاقد النادي الأهلي مع مهاجم الزمالك السابق

حسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ النادي الأهلي موقفه النهائي من التعاقد مع أحد لاعبي نادي الزمالك السابقين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط اسم أكثر من لاعب داخل الدوري المصري بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتعزيز صفوف المارد الأحمر في الموسم الحالي.

كولر يرفض تعاقد النادي الأهلي مع أسامة فيصل

وبحسب ما علمه " الموجز " فإن مارسيل كولر قد أكد ضرورة تعزيز تشكيلة الأهلي بصفقات قوية خلال شهر يناير المقبل، نظرًا لحاجة الفريق إلى تعزيزات في عدة مراكز.

ويأتي ذلك بخصوص ما يتعلق بالحاجة إلى مهاجم أجنبي جديد بسبب النقص الذي يعانيه الجانب الهجومي نتيجة غياب الفلسطيني وسام أبو علي.

أسامة فيصل- النادي الأهلي

و كشف مصدر مسؤول داخل نادي الأهلي عن مفاجأة كبيرة بشأن توقيع اللاعب أسامة فيصل نجم البنك الحالي والزمالك السابق، مؤكدًا على أن النادي الأهلي نجح فعليًا في التوقيع مع مهاجم منتخب مصر.

وأشار المصدر إلى أن المدرب السويسري مارسيل كولر رفض ضمه نظرًا لرغبته القوية في التعاقد مع مهاجم أجنبي.

وأضاف المصدر: "أبلغ كولر إدارة النادي برغبته الصريحة في التوقيع مع مهاجم أجنبي، ورفض استقدام أي مهاجم محلي في الوقت الحالي، وهو ما أكده المدرب السويسري في تقريره لمجلس الإدارة

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري

ويواصل فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة ضد البنك في إطار منافسات بطولة الدوري المصري على ملعب " القاهرة الدولي" ضمن منافسات الجولة الـ4 من بطولة الدوري المصري.

وستنطلق مواجهة الأهلي ضد البنك يوم الأحد الأول من ديسمبر المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي والبنك

جدول ترتيب الدوري المصري:

1. الأهلي - 7 نقاط

2. بيراميدز - 7 نقاط

3- المصري - 7 نقاط

4. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

5. الزمالك - 6 نقاط

6. فاركو - 4 نقاط

7. غزل المحلة - 4 نقاط

8. سموحة - 4 نقاط

9. الإسماعيلي - 4 نقاط

10. طلائع الجيش - 4 نقاط

11. سيراميكا كليوباترا -4 نقاط

12.مودرن سبورت- 3 نقاط

13.بتروجت - نقطتان

14. الجونة - نقطتان

15. زد - نقطة

16. إنبي - نقطتان

17. البنك الأهلي - نقطة

18. حرس الحدود - نقطة



اقرأ أيضا:

موعد مباراة الزمالك ضد بلاك بولز في كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة