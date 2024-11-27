النادي الأهلي يحسم موقفه من رحيل نجمه في الشتاء إلى أوروبا.. خاص

حسم مصدر داخل إدارة النادي الأهلي بخصوص رحيل أحد لاعبي القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد تلقيه عروضًا أوروبية.

وارتبط أكثر من لاعب داخل النادي الأهلي بالرحيل عن صفوف المارد الأحمر في الميركاتو الشتوي لبداية فترة الاحتراف الخارجي خلال الفترة الحالية.

وجاء على رأس أسماء لاعبي النادي الأهلي أحمد نبيل كوكا نجم وسط القلعة الحمراء الذي تلقى عرضًا برتغاليًا في الصيف الماضي إلا أنه تم رفضه بصورة نهائية من جانب مسؤولي الفريق.

النادي الأهلي يرفض رحيل أحمد كوكا في الشتاء

وبحسب ما أكده المصدر لـ " الموجز " أن هناك قرار نهائي بخصوص إمكانية رحيل أحمد كوكا عن صفوف النادي الأهلي في الشتاء المقبل عقب تلقيه عروضًا أوروبية.

وأضاف المصدر أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي رفض بصورة نهائية فكرة رحيل أحمد نبيل كوكا مؤكدًا أنه أحد الركائز الذي يعتمد عليها في وسط الملعب.

أحمد نبيل كوكا- النادي الأهلي

وأشار المصدر إلى أن إدارة النادي الأهلي لم تتلقى أي عروض في الوقت الحالي من الأندية الأوروبية للتوقيع مع كوكا على الرغم من تمسك اللاعب بالاحتراف الخارجي.

وأفاد المصدر أن مسؤولي القلعة الحمراء قرروا تأجيل هذا الملف عقب نهاية الموسم الحالي بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر الذي يتمسك ببقاء اللاعب بشدة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

وحقق فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي الفوز على منافسه نادي أسيك أبيدجان الإيفواري بأربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الطرفين على ملعب " القاهرة الدولي" في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره البنك على ملعب " القاهرة الدولي" في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري" نايل".



وتوج النادي الأهلي مؤخرًا ببطولة كأس السوبر المصري على حسابه غريمه التقليدي نادي الزمالك وحصد لقب بطل القارات الثلاثة عقب هزيمة العين الإماراتي بثلاثية نظيفه في ربع نهائي كأس الإنتركونتيننيتال.

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