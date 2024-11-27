نجم النادي الأهلي يدخل صراع المنافسة بين صن داونز وكايزر تشيفز

كشفت تقارير صحفية جنوب إفريقية عن دخول أحد لاعبي الفريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي صراع المنافسة بين ناديي صن داونز وكايزر تشيفز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب نادي صن داونز في الحصول على خدمات أحد لاعبي النادي الأجانب في الشتاء المقبل لتعزيز صفوفه في الموسم الحالي من أجل التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقترب بيرسى تاو من الرحيل عن النادى الأهلى خلال الشتاء المقبل رغم امتداد عقده مع القلعة الحمراء حتى يونيو 2025، إلا أن رغبته في المشاركة بإستمرار دفعه للتفكير في مغادرة المارد الأحمر.

بيرسي تاو يقترب من الرحيل عن النادي الأهلي

وذكرت صحيفة "Citizen" الجنوب أفريقية أن هناك اهتمام من فريق صن داونز بضم بيرسي تاو، جناح النادي الأهلي، في حال مغادرته الفريق في يناير، خاصة لأنه سبق له اللعب في "برازيل أفريقيا"، بينما يسعى فريق كايزر تشيفز أيضًا للتعاقد مع اللاعب الجنوب أفريقي.

بيرسي تاو- النادي الأهلي

وأشارت الصحيفة إلى أن بيرسي تاو لديه علاقة وثيقة مع إدارة النادي الأهلي، ولكن من الناحية الرياضية، الأمور لا تسير على ما يرام بالنسبة للنجم الجنوب أفريقي، حيث يسعى للمشاركة بانتظام وهو ما يبدو صعبًا مع المدرب الحالي مارسيل كولر.

وأوضحت الصحيفة أن هناك اتفاق بين النادي وبيرسي تاو بشأن رحيله، ولكن بشرط أن يتم تحقيق اتفاق يرضي جميع الأطراف قبل نهاية العقد الحالي.

وفي سياق متصل، يسعى مسؤولو النادي الأهلي لرحيل بيرسي تاو خلال فترة الانتقالات الشتوية لتوفير مساحة لضم لاعب أجنبي جديد في شهر يناير، استعدادًا لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

جدير بالذكر أن هناك تقارير تربط انتقال بيرسي تاو من الأهلي إلى الزمالك بعد رحيله عن النادي الأحمر وفقًا لما علمه “ الموجز”

موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة في الدوري

ومن جهة أخرى يستعد فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة ضد البنك في إطار منافسات بطولة الدوري المصري يوم الأحد المقبل 1 ديسمبر المقبل.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام البنك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة بالمملكة العربية السعودية في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري.

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