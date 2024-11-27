موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد ميتلاند في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

يترقب متابعو كرة القدم العالمية، موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد ميتلاند الدنماركي التي تقام بينهما في إطار منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

اصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني المحترف في صفوفه الدولي المصري عمر مرموش، مع منافسه ميتلاند الدنماركي، في بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد ميتلاند، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي، على ملعب ساحة إم سي إتش.

ويقدم لكم الموجز فيما يلي، موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد ميتلاند في الدوري الأوروبي، وأبرز المعلومات عن هذه المواجهة المرتقبة.

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد ميتلاند

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد ميتلاند في الدوري الأوروبي، هو يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2024، وتحديدًا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر وعند الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ويستهدف فرانكفورت الألماني، تحقيق الفوز في هذا اللقاء حتى يستمر في المنافسة بقوة نحو اللقب الأوروبي الأغلى، علماً بأنه خاض 4 جولات حتى الآن، انتصر خلالهم في 3 مواجهات وتعادل في واحدة.

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد ميتلاند

تشكيل آينتراخت فرانكفورت ضد ميتلاند

من المتوقع أن يأتي تشكيل فرانكفورت على النحو التالي..

في حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: توتا – روبن كوخ – آرثور ثياتي.

الوسط: كولينز – إلياس سخيري – ماريو جوتزه – ناثانيل براون – أنسجار كناوف.

الهجوم: عمر مرموش – هوجو إيكيتيكي.

القنوات الناقلة لمباراة آينتراخت فرانكفورت ضد ميتلاند

تعد شبكة بي إن سبورت، هي القنوات الناقلة لمباراة آينتراخت فرانكفورت ضد ميتلاند، نظرًا لأنها الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الأوروبي هذا الموسم.

ويمكن مشاهدة قنوات بي إن سبورتس القطرية من خلال الترددات الآتية:

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

-التردد 11566.

-الدوري الاستقطاب- عمودي.

-معدل الترميز 27500.

-معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

-تردد القناة 11054.

-الاستقطاب- أفقي.

-الترميز 27500.

-تصحيح الخطأ 2/3.

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