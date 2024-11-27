موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بودو غليمت في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

ينتظر محبو ومشجعو كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بودو غليمت التي تجمعهما في بطولة الدوري الأوروبي بهذا الموسم 2024-2025.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لملاقاة نظيره بودو غليمت النرويجي، في إطار منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

ويستضيف ملعب أولد ترافورد، مباراة مانشستر يونايتد ضد بودو غليمت، في خامس جولات المرحلة الأولى من البطولة الأوروبية بنسختها الجديدة.

ويرصد لكم الموجز فيما يلي، موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بودو غليمت والقنوات الناقلة لها بالتردد في الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى التشكيل المتوقع.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بودو غليمت

من المقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر من عام 2024، هو موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بودو غليمت في الدوري الأوروبي.

وتنطلق صافرة هذه المواجهة الإنجليزية النرويجية، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، كما تبدأ صافرتها في تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بودو غليمت

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبودو غليمت

تبث أحداث مواجهة مانشستر يونايتد وبودو غليمت عبر شاشة بي إن سبورت، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الأوروبي هذا الموسم.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورتس القطرية كالآتي:

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الدوري الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد القناة 11054.

الاستقطاب- أفقي.

الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 2/3.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام بودو غليمت

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل اليونايتد على هذا النحو..

في حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: دي ليخت، جوني إيفانز، ليساندرو مارتينيز.

الوسط: نصير مزراوي، اريكسن، كاسيميرو، ديوجو دالوت.

خط الهجوم: برونو فيرنانديز، جارناتشو، ماركوس راشفورد.

تجدر الإشارة إلى أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الأوروبي برصيد 6 نقاط، بينما يأتي بودو في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.

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