تاريخ مواجهات ليفربول ضد مانشستر يونايتد قبل قمة الدوري الإنجليزي

يستعد ليفربول لخوض مباراة نارية ومثيرة مساء اليوم الأحد، في قمة لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الرياضي الجاري 2024-2025، ضد نظيره وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد القادمة في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024.

وستقام مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول، على ملعب أولد ترافورد، على أن تنطلق صافرتها تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، هي شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، القطرية كونها الناقل الحصري لـ مباريات الدوري الإنجليزي.

ومن القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد أيضاً كل من:

-Diema Sport 2 H

-Premier Sports 1 H

-beIN Sports HD 1 Englis

-Arena Sport 1 HD Croatia

-SuperSport Premier League

-Spiler 1 TV.

ويستعرض الموجز في السطور التالية تاريخ مواجهات ليفربول ضد مانشستر يونايتد قبل قمة منافسات الجولة اليوم…

ليفربول

تاريخ مواجهات ليفربول ضد مانشستر يونايتد

التقي مانشستر يونايتد مع نظيره ليفربول في 174 مباراة من قبل، حقق مانشستر يونايتد الفوز فى 69 مباراة مقابل 54 لـ الريدز.

وحسم التعادل نتيجة 51 مباراة بين الفريقين، وسجل الشياطين الحمر 226 هدفاً مقابل 221 هدفا لفريق ليفربول.

الهدافين التاريخيين لمواجهات ليفربول ضد مانشستر يونايتد

يعد النجم المصري محمد صلاح هو الهداف التاريخي لتاريخ مواجهات ليفربول ضد مانشستر يونايتد برصيد 14 هدفا، ثم ستيفن جيرارد برصيد 9 أهداف، يليه ماركوس راشفورد بـ 7.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة ليفربول واليونايتد

1- مانشستر سيتي - 9 نقاط.

2- برايتون - 7 نقاط

3- أرسنال - 7 نقاط.

4- ليفربول - 6 نقاط .

5- برينتفورد - 6 نقاط .

6- أستون فيلا - 6 نقاط

7- بورنموث - 5 نقاط

8- نمونتجهام فورست - 5 نقاط.

9- توتنهام - 4 نقاط.

10- نيوكاسل يونايتد - 4 نقاط

11- فولهام - 3 نقاط.

12- تشيلسي - 3 نقاط

13- مانشستر يونايتد - 3 نقاط

14- وست هام - 3 نقاط.

15- ليستر سيتي - نقطة واحدة.

16- ساوثهامتون - نقطة.

17- وولفرهامبتون - نقطة.

18- كريستال بالاس - بدون نقاط .

19- إبسويتش تاون - بدون نقاط.

20- إيفرتون - بدون نقاط

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