مفاجأة لـ محمد صلاح.. التشكيل المثالي للجولة الثانية بـ الدوري الإنجليزي 2024

تلقى الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، مفاجأة صادمة، بعد إعلان التشكيل المثالي للجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أعلن الحساب الرسمي لـ الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الاثنين، عن التشكيل المثالي للجولة الثانية من عمر البطولة بهذا الموسم 2024-2025.

الدوري الإنجليزي يصدم محمد صلاح

وشهدت التشكيل المثالي للجولة الثانية من البريميرليج بنسخته الحالية، غياب اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

محمد صلاح قدم مستوى رائع في مباراة ليفربول ضد برينتفورد في هذه الجولة، التي حسمها الريدز لصالحه بثنائية نظيفة، كما أنه وسجل فريقه الثاني في هذا اللقاء المثير.

وعلى الرغم من ذلك تفاجئ صلاح بعدم تواجه في التشكيل المثالي بهذه الجولة، الذي تواجد على رأسه النرويجي إيرلينج هالاند نجم فريق مانشستر سيتي.

محمد صلاح - ليفربول

التشكيل المثالي للجولة الثانية بـ الدوري الإنجليزي

وجاء التشكيل المثالي للجولة الثانية بـ الدوري الإنجليزي 2024 على هذا النحو:

حراسة المرمى: ديفيد رايا (أرسنال)

خط الدفاع: كريستيان روميرو (توتنهام)،ماكسيلمان كيلمان (وست هام يونايتد)، فان دي فين (توتنهام).

في الوسط: جيمس ميلنر (برايتون)، نوني مادويكي وكول بالمر (تشيلسي)، مورجان روجرز (أستون فيلا).

الهجوم: جواو بيدرو (برايتون)، إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، سون هيونج مين (توتنهام).

محمد صلاح يلاحق هالاند على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

يلاحق صلاح منافسه هالاند، على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي.

يتربع هالاند على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 4 أهداف، بينما يقع محمد صلاح في المركز الثالث بهدفين.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024

1. إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 4 أهداف.

2. نوني مادويكي، تشيلسي، 3 أهداف.

3. محمد صلاح، ليفربول، هدفان.

4. داني ويلبيك، برايتون، هدفان.

5. سون هيونج مين، توتنهام، هدفان.

6. كاي هافيرتز، ارسنال، هدف.

7. كول بالمر، تشيلسي، هدف.

8. كيفين دي بروين، مانشستر سيتي، هدف.

9. لويس دياز، ليفربول، هدف.

10.نيكولاس جاكسون، تشيلسي، هدف.

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