حقيقة عودة محمد صلاح إلى نادي تشيلسي.. ليفربول يترقب

تردد أنباء في الساعات الأخيرة، حول احتمالية عودة الفرعون المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، إلى ناديه السابق تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

عقد محمد صلاح صداع في رأس ليفربول

وأصبح البقاء على محمد صلاح ضمن صفوف ليفربول في الفترة المقبلة، هو أولوية لدى مسؤولي النادي الإنجليزي، خاصة بعدما أصبح هدفًا وأولوية لعدد من الأندية الأوروبية والعربية.

ويرتبط محمد صلاح مع نادي ليفربول، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري 2024-2025، وهو ما يمنحه أحقية التوقيع لأي ناد بشكل مجاني في يناير المقبل.

ويسعى مسؤولو ليفربول لتجديد التعاقد مع محمد صلاح في الأيام القليلة المقبلة، وغلق الباب أمام الأندية التي تغازل اللاعب وأبرزها الأندية السعودية التابعة لـ صندوق الاستثمار.

ويكشف الموجز مستجدات موقف محمد صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي…

حقيقة عودة محمد صلاح إلى نادي تشيلسي

وربطت التقارير المختلفة بين اسم محمد صلاح وبين ناديه السابق تشيلسي، للعودة إلى صفوفه من جديد حال رحيله عن ليفربول بعد نهاية عقده.

وأكدت شبكة Football Insider، أن عودة محمد صلاح إلى نادي تشيلسي غير متوقعة في الفترة المقبلة، حيث أن الوجهة الأقرب للاعب حال رحيله عن ليفربول، تكمن في انتقاله إلى الدوري السعودي.

وأوضحت الشبكة الإنجليزي أن محمد صلاح سيكون الوجه الإعلاني للدوري السعودي للمحترفين حال انضمامه، حال رحيله عن ليفربول وبالتالي فإن إمكانية رحيله إلى تشيلسي غير مطروحة تماما.

محمد صلاح

ماذا قدم محمد صلاح مع تشيلسي في الفترة الأولى؟

وارتدى محمد صلاح قميص تشيلسي في الفترة الماضية.

وانضم محمد صلاح إلى تشيلسي في يناير لعام 2014 قادماً من نادي بازل السويسري.

ولعب الفرعون المصري محمد صلاح موسم 2013-2014 فقط مع نادي تشيلسي، ولكنه لم يحصل على وقت كافٍ في التشكيلة الأساسية.

وتمت إعارة محمد صلاح بعد ذلك من نادي تشيلسي إلى نادي فيورنتينا الإيطالي في عام 2015، ثم إلى انتقل إلى نادي روما الإيطالي في نفس العام.

وأدى أداؤه المميز مع نادي روما الإيطالي إلى انتقاله النهائي للفريق الإيطالي وتفعيله بند الشراء، قبل أن ينتقل إلى ليفربول في 2017، حيث أصبح أحد أبرز اللاعبين في العالم.

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