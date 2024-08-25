محمد صلاح يلاحق هالاند.. ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول وبرينتفورد

أشعل النرويجي إيرلينج هالاند الصراع مبكرًا على لقب هداف الدوري الإنجليزي ليلاحقه محمد صلاح، الفرعون المصري المحترف في صفوف ليفربول.

هاتريك هالاند يحفز محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

وسجل إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، "هاتريك عالمي" لفريقه أمام ابسويتش تاون، في الدقائق 12 من ضربة جزاء، و16 و 88، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان محمد صلاح افتتح الموسم الرياضي الجاري 2024-2025، بعدما قاد فريقه ليفربول لتحقيق فوزًا مثيرًا أمام إيبسويتش تاون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، وسجل هدفًا وصنع الأخر.

ويسعى محمد صلاح لمواصلة تألقه مع ليفربول وتسجيل الأهداف وملاحقة هالاند مبكرًا في الصراع على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

ويقدم الموجز جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي لمتابعيه.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد برينتفورد

ويتصدر النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجاري 2024 - 2025، بعد تسجيل هاتريك هو الأول في الموسم الجديد، والذي استقبلته شباك إيبسويتش تاون، في المباراة التي جمعته بحامل لقب البريميرليج أمس السبت.

1- إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 4 أهداف.

2- داني ويلبيك - برايتون - هدفان.

3- سون هيونج مين - توتنهام - هدفان.

4- محمد صلاح - ليفربول - هدف.

5- كيفين دي بروين - مانشستر سيتي - هدف.

6- كاي هافيرتز - آرسنال - هدف.

7- يوان ويسا - برينتفورد - هدف.

8- ديوجو جوتا - ليفربول - هدف.

9- لوكاس باكيتا - وست هام - هدف.

10- بيدرو بورو - توتنهام - هدف.

ليفربول - الدوري الإنجليزي الممتاز

تشكيل ليفربول المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في خط الدفاع: أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - ترينت ألكسندر أرنولد

في خط الوسط: ريان جرافينبيرش - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي

في خط الهجوم: لويس دياز - محمد صلاح - ديوجو جوتا

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