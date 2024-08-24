مانشستر يونايتد يسقط في فخ هزيمة برايتون بـ الدوري الإنجليزي

سقط فريق مانشستر يونايتد، في فخ هزيمة برايتون، خلال المباراة المثيرة التي جمعت بينهما في إطار مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجديد 2024-2025.

التقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد مع نظيره برايتون، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون اليوم

بدأت مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون، بانطلاقة قوية من جانب الفريق، إلا أن الفريق الأخير تمكن من تحقيق التقدم لصالحه.

وفي الدقيقة 31 نجح فريق برايتون، من تسجيل الهدف الأول في هذا اللقاء، عن طريق نجمه داني ويليبك.

لم يستسلم فريق مانشستر يونايتد لهذه النتيجة، بل بدأ الشوط الثاني من هذا اللقاء بانطلاقة قوية حتى أدرك التعادل في الدقيقة 60 بهدف لاعبه أماد ديالو .

وخطف برايتون هدف مفاجئ وثمين من الشياطين الحمر في الدقائق الأخيرة من عمر هذه الريمونتادا، وتحديداً في الدقيقة 95، حيث أحرزه اللاعب جواو بيدور.

وانتهت مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون، بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف، ليعزز بـرايتون صدارته في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط.

مانشستر يونايتد وبرايتون

علماً بأن مانشستر يونايتد دخل هذا لقاء برايتون المثير بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: نصير مزراوي، هاري ماجواير، ليساندرو مارتينيز، ديوجو دالوت.

خط الوسط: كاسيميرو، كوبي ماينو، ماركوس راشفورد، ماسون ماونت، أماد ديالو.

الهجوم: برونو فيرنانديز.

ووفقاً لهذه النتيجة، فإن برايتون يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بهذا الموسم 2024-2025 برصيد 6 نقاط، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الثامن بـ 3 نقاط.

موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة

ومن المقرر أن تكون مباراة مانشستر يونايتد القادمة، أمام منافسه ليفربول، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من البريميرليج بنسخته الحالية.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد القادمة أمام ليفربول، يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بينما سيلتقي برايتون في جولته الثالثة، مع كراولي تاون، يوم الثلاثاء المقبل 27 أغسطس الجاري، في الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

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