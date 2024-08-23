توقيت مباراة مانشستر سيتي وابسويتش تاون في الدوري الانجليزي والقناة الناقلة

يوضح لكم “الموجز” عن توقيت مباراة مانشستر سيتي وابسويتش تاون، المرتقبة بينهما في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم 2024-2025 والقناة الناقلة.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، لمواجهة منافسه ابسويتش، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بنسختها الجديدة.

مانشستر سيتي يفوز على تشيلسي في الجولة الأولى

وبدأ فريق مانشستر سيتي منافساته في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2024-2025، بفوز مثير على تشيلسي.

وانتصر مانشستر سيتي على تشيلسي في الجولة الأولى بثنائية نظيفة، في الريمونتادا المثيرة التي جمعت بينهما مساء يوم الأحد الماضي، على ملعب ستامفورد بريدج.

ويسعى السيتي “حامل اللقب” إلى تحقيق الفوز أيضاً في مواجهته الثانية أمام ابسويتش تاون، من أجل مواصلة انتصاراته ومن ثم التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بنسخته الجديدة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ابسويتش تاون في الدوري الانجليزي

وتقرر أن يكون موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ابسويتش تاون، يوم السبت الموافق 24 أغطس 2024، والتي يستضيفها ملعب الاتحاد.

على أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد ابسويتش تاون، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

حكم مباراة مانشستر سيتي وإبسويتش

وأسندت مهمة إدارة مباراة مانشستر سيتي وإبسويتش في الدوري الإنجليزي، إلى الحكم مايكل ساليسيري.

القنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر سيتي وابسويتش تاون

ويمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وابسويتش، عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لـ مباريات الدوري الإنجليزي.

معلق مباراة مانشستر سيتي وابسويتيش تاون

وتذاع هذه المباراة تحديداً، عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي خليل البلوشي.

وتنقل أحداث هذه المواجهة أيضًا عبر القنوات الآتية:

-Diema Sport 2 HD

-Premier Sports 1 HD

-beIN Sports HD 1 English

-Arena Sport 1 HD Croatia

-SuperSport Premier League

-Spiler 1 TV.

مانشستر سيتي

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ابسويتيش

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: جفاريدول، أكانجي، أكي، ريكو لويس.

الوسط: نونيز، كوفاسيتش، دي بروين.

الهجوم: دوكو، هالاند، سيلفا.

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القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه في الدوري الفرنسي