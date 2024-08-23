إصابة بيلينجهام تربك حسابات أنشيلوتي في ريال مدريد.. مدة غياب صادمة

تلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، صدمة قوية، بعد إصابة الإنجليزي جود بيلينجهام نجم الفريق، في بدايات الموسم الحالي 2024-2025.

ريال مدريد يعلن إصابة بيلينجهام

تعرض بيلينجهام، لإصابة قوية خلال مشاركته في تدريبات ريال مدريد استعداداً لمواجهة فريق بلد الوليد، في إطار منافسات الدوري الإسباني هذا الموسم.

وأعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي اليوم الجمعة الموافق 23 أغسطس 2024، عن تفاصيل إصابة بيلينجهام.

وكتب ريال مدريد في بيانه: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا جود بيلينجهام من قِبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، جرى تشخيص إصابته في العضلة الأخمصية الرقيقة في ساقه اليمنى".

مدة غياب بيلينجهام عن ريال مدريد

كشفت صحيفة «ذا أثلتيك»، عن مدة غياب بيلينجهام سيغيب عن صفوف الملكي، موضحةً أن النجم الإنجليزي سيغيب لمدة شهر تقريبا، على إثر الإصابة التي تعرض لها اليوم.

مدة غياب بيلينجهام تصدم أنشيلوتي

وتعد مدة غياب النجم الإنجليزي عن الملكي صدمة قوية، لمدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لأن اللاعب من الأوراق الأساسية والرابحة له في جميع المباريات.

أنشيلوتي وبيلينجهام

وعلى الرغم من ذلك، فإن أنشيلوتي سعيد للغاية، بأن لديه نجم جديد وهو الفرنسي كيليان مبابي الذي انتقل لصفوف الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فريق بلد الوليد: "سيكون هذه المواجهة يوماً جميلاً للغاية بالنسبة لكيليان مبابي، وذلك لأنه سيلعب بقميص الففريق لأول مرة في البرنابيو.

وأضاف: "لدى الجماهير الكثير من الأمل في مبابي، وأنا أعلم أن المشجعين سيستمتعون به كثيراً".

موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بقيادة مدربه أنشيلوتي، لمواجهة نظيره بلد الوليد، في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز بنسخة 2024-2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد القادمة ضد بلد الوليد، يوم الأحد الموافق 25 أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتقام مباراة ريال مدريد و بلد الوليد، على ملعب سانتياغو برنابيو “معقل الملكي”.

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