توقيت مباراة أرسنال واستون فيلا في الدوري الانجليزي والقناة الناقلة

يواصل نادي أرسنال مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الرياضي الجاري، تحت قيادة الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني.

وسيخوض أرسنال مباراة صعبة وقوية ضد أستون فيلا، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستنطلق مساء غد السبت وتستمر حتى الاثنين المقبل.

ويرصد الموجز لمتابعيه كافة تفاصيل مباراة أرسنال ضد أستون فيلا في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز غدًا السبت…

موعد مباراة أرسنال ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز

من المقرر أن تقام مباراة أرسنال ضد أستون فيلا، مساء يوم غد السبت الموافق 24 أغسطس 2024 الجاري.

وسوف تبدأ مجريات اللقاء بين أرسنال ونظيره أستون فيلا بحلول الساعة السابعة والنصف مساءا حسب توقيت السعودية وقطر ومصر، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز

من المقرر أن تنقل مباراة أرسنال ضد أستون فيلا مساء غد السبت، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة beIN Sport 1HD، باعتبارها الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوريات الأوروربية المختلفة وعلى رأسها الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أرسنال - الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي

السبت 24 أغسطس 2024

برايتون ضد مانشستر يونايتد

2:30 ظهرًا - على ملعب فالمر

توتنهام ضد إيفرتون

5:00 مساء - على ملعب توتنهام هوتسبي

كريستال بالاس ضد وست هام يونايتد

5:00 مساء - على ملعب سالهرست بارك

ساوثهامبتون ضد نوتنجهام فورست

5:00 مساء - على ملعب ساينت ماري

فولهام ضد ليستر سيتي

5:00 مساء - على ملعب كرافن كوتيج

مانشستر سيتي ضد إيبسويتش تاون

5:00 مساء - على ملعب الاتحاد

أستون فيلا ضد أرسنال

7:30 مساء - على ملعب فيلا بارك

الأحد 25 أغسطس 2024

بورنموث ضد نيوكاسل يونايتد

4:00 عصرًا - على ملعب دين كورت

وولفرهامبتون ضد تشيلسي

4:00 عصرًا - على ملعب مولينيو

ليفربول ضد برينتفورد

6:30 مساء - على ملعب أنفيلد

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