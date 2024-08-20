جدول ترتيب الدوري الإسباني والهدافين بعد نهاية الجولة الأولى

أسدل الستار مساء أمس الاثنين على منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني الممتاز، والذي انطلق موسمه الجديد مساء الجمعة الماضي.

ويستعرض الموجز في السطور التالية، ترتيب أندية الدوري الإسباني الممتاز بعد نهاية الجولة الأولى الافتتاحية من المسابقة..

ويأتي ترتيب الدوري الإسباني على صدارته نادي سيلتا فيجو برصيد 3 نقاط، ليتساوى مع برشلونة ورايو فاليكانو وبلد الوليد، بينما كان ريال مدريد هو المفاجأة في الجولة بعد سقوطه أمام مايوركا

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الأولى

1- سيلتا فيجو - برصيد 3 نقاط.

2- برشلونة - برصيد 3 نقاط.

3- رايو فاليكانو - برصيد 3 نقاط.

4- بلد الوليد - برصيد 3 نقاط.

5- فياريال - برصيد نقطة.

6- لاس بالماس - برصيد نقطة.

7- إشبيلية - برصيد نقطة.

8- أتلتيكو مدريد - برصيد نقطة.

9- جيرونا - برصيد نقطة.

10- خيتافي - برصيد نقطة.

11- ريال مايوركا - برصيد نقطة.

12- ليجانيس - برصيد نقطة.

13- ريال بيتيس - برصيد نقطة.

14- أوساسونا - برصيد نقطة.

15- ريال مدريد - برصيد نقطة.

16- أتلتيك بلباو - برصيد نقطة.

17- ألافيس - بدون نقاط.

18- ريال سوسيداد - بدون نقاط.

19- فالنسيا - بدون نقاط.

20- إسبانيول - بدون نقاط.

ريال مدريد ضد ريال مايوركا - الدوري الإسباني

ليفاندوفسكي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني

ويتصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي برشلونة، ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز بعد انتهاء الجولة الأولى برصيد هدفين، والذي قاد بهما النادي الكتالوني للفوز على فالنسيا بهدفين مقابل هدف

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد الجولة الأولى

1- روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة – هدفين

2- فيليوت سفيدبيرج - سيلتا فيجو – هدف

2- ياجو أسباس - سيلتا فيجو – هدف

2- رودريجو - ريال مدريد – هدف

2- فيدات موريكي - ريال مايوركا – هدف

2- هوجو دورو - فالنسيا – هدف

2- ألكسندر سورلوث - أتلتيكو مدريد – هدف

2- مارتن زوبيميندي - ريال سوسيداد – هدف

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