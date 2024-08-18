ريال مدريد ضد مايوركا في الدوري الإسباني.. الموعد والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

يسعى ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني الممتاز، إلى تحقيق بداية قوية في الموسم الجديد من أجل الدفاع عن لقبه، عندما يصطدم بنظيره ريال مايورما اليوم.

ومع التشكيلة القوية التي يمتلكها الميرنجي، والتي تضم النجم الفرنسي كيليان مبابي والموهبة البرازيلي إندريك، يبدو الفريق الملكي مرشحاً بقوة للتتويج باللقب مرة أخرى بلقب الدوري الإسباني.

ويقدم الموجز لمتابعيه كافة التفاصيل حول مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى الافتتاحية من الدوري الإسباني الممتاز..

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني

يتطلع عشاق ريال مدريد إلى بداية قوية لفريقهم في الموسم الجديد، حيث يلتقي مع منافسه ريال مايوركا على ملعب "سون مويس".

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد - الدوري الإسباني

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني

ستقوم عدة قنوات بنقل مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا، مساء اليوم الأحد، حيث ستنقل مباراة ريال مايوركا ضد ريال مدريد عبر قناة beIN Sports HD 1، وستولى حسن العيدروس مهمة التعليق على أحداث المباراة.

وستقوم عدة قنوات أخرى بنقل مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا وهم..

ITV 4

SuperSport Maximo 1

Premier Sports 1 HD

Digi Sport 2 HD Romania

beIN Sports HD 1 English

beIN Sports FR HD 1

Ziggo Sport Select HD

Arena Sport 3 HD Croatia

Match! TV

Arena Sport 1 HD

SLV LaLiga TV Bar

Eleven Sports 1 HD

Nova Sports 1 HD

DAZN 1 Bar Deutsch HD

Max Sport 4 HD

Spiler 2 TV S Sport 1 HD

SuperSport LaLiga HD

Arena Sport 1 HD Premium Serbia

Arena Sport 3 HD

BiH DAZN LaLiga

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني

ومن المتوقع أن يدفع الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد بالتشكيل الآتي أمام ريال مايوركا، في بداية رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني الممتاز..

في حراسة المرمى: تيبوا كورتوا.

في خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطوني روديجير - إيدير ميليتاو - فيرلاند ميندي.

في خط الوسط: جود بيلينجهام - أوريلين تشواميني - فيديريكو فالفيردي.

في خط الهجوم: رودريجو - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

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