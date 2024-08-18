موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستعد مانشستر سيتي لبدء رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم الأحد، عندما يصطدم بنظيره تشيلسي، في إطار منافسات الجولة الأولى من البريميرليج.

ويقدم الموجز لمتابعيه كل ما يخص مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي مساء اليوم الأحد، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي، ويستضيفها ستامفورد بريدج.

ويسعى مانشستر سيتي حينها لبدء مشوار رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بنتيجة إيجابية، وسط آمال تشيلسي الذي يطمح لمصالحة جماهيره وعودته على منصات التتويج.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ستنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي، في إطار منافسات الجولة الأولى والافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، والتي يستضيفها ستامفورد بريدج معقل البلوز.

القنوات الناقلة لقمة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ستنقل مباراة مانشستر سيتي ضد نظيره تشيلسي مساء اليوم الأحد عبر قناة beIN Sports 1، باعتبارها الناقل الحصري والوحيد ضمن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي تبث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز وكافة الدوريات العالمية في منطقة الشرق الأوسط.

مانشستر سيتي - الدوري الإنجليزي

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

من المتوقع أن يستهل الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز أمام تشيلسي اليوم الأحد بتشكيل يضم كل من..

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: ريكو لويز - روبين دياش - مانويل أكانجي - يوشكو جفارديول.

في خط الوسط: كيفين دي بروين - كوفاسيتش - برناردو سيلفا.

في خط الهجوم: جيريمي دوكو - إرلينج هالاند - فيل فودين

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

على الجانب الآخر، سيخوض البلوز مباراتهم الافتتاحية من الموسم الجديد لـ الدوري الإنجليزي الممتاز بتشكيل يضم كل من..

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

في خط الدفاع: مالو جوستو - ويسلي فوفانا - ليفي كولويل - مارك كوكوريا.

في خط الوسط: مويسيس كايسيدو - روميو لافيا - نوني مادويكي.

في خط الهجوم: كول بالمر - كريستوفر نكونكو - مودريك.

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