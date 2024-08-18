‎بالساعة.. مواعيد اهم المباريات اليوم في الدوري المصري والملاعب العالمية

تقام على مدار اليوم الأحد، استكمال مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري، فضلًَا عن عدد من مباريات الدوريات الأوروبية العالمية.

وبجانب مباريات الدوري المصري، تستكمل باقي منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي والإسباني وباقي الدوريات التي انطلقت في موسمها الجديد.

ويستعرض الموجز في السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الأحد في الدوري المصري وباقي الدوريات العالمية من مختلف الملاعب…

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الداخلية ضد البنك الأهلي – الساعة 5:30 مساء

المقاولون العرب ضد الجونة – الساعة 5:30 مساء

زد اف سي ضد سيراميكا كليوباترا – الساعة 9 مساء

الاتحاد السكندري ضد المصري البورسعيدي – الساعة 9 مساء في ختام الدوري المصري

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

برينتفورد ضد كريستال بالاس – الساعة 4 عصرا على قناة beIN SPORTS 1 EN

تشيلسي ضد مانشستر سيتي – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال سوسيداد ضد رايو فاليكانو – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريال مايوركا ضد ريال مدريد – الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

بولونيا ضد أودينيزي – الساعة 7:30 مساء على قناة أبو طبى الرياضية 1

هيلاس فيرونا ضد نابولي – الساعة 7:30 مساء على قناة أبو طبى الرياضية 2

كالياري ضد روما – الساعة 9:45 مساء على قناة أبو طبى الرياضية 1

لاتسيو ضد فينيزيا – الساعة 9:45 مساء على قناة أبو طبى الرياضية 2

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

أوكسيرضد نيس – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

مونبلييه ضد ستراسبورج – الساعة 6 مساء

تولوز ضد نانت – الساعة 6 مساء

أنجيه ضد لانس – الساعة 6 مساء

رين ضد ليون – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري التركي

إسطنبول باشاك شهير ضد ألانيا سبور – الساعة 7:15 مساء

جازينتاب ضد سامسون سبور – الساعة 9:45 مساء

بشكتاش ضد أنطاليا سبور – الساعة 9:45 مساء

نانت الفرنسي

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

كنابس سبورت ضد اورلاندو بيراتس – الساعة 2 ظهرا

نياسا بيج بولتس ضد ريد أروز – الساعة 4 عصرا

المريخ جوبا ضد جور ماهيا – الساعة 4 عصرا

ليوبارد دو دوليسي ضد شباب بلوزداد – الساعة 4:30 عصرا

زيليمادجو ضد إينوجو رينجرز – الساعة 5 مساء

فيكتوريا يونايتد ضد إف سي سامارتكس 1996 – الساعة 5 مساء

بسي ضد الاتحاد المنستيري – الساعة 5 مساء

ديبورتيفو مونجومو ضد أسكو كارا – الساعة 5 مساء

عزام يونايتد ضد آرمى باتريوريتيك – الساعة 6 مساء

ريمو ستارس ضد الجيش الملكي – الساعة 6 مساء

جيه.كيه.يو ضد بيراميدز – الساعة 8 مساء

الأهلي بنغازي ضد الهلال – الساعة 8 مساء

واتانجا ضد مولودية الجزائر – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية

الشرطة الكيني ضد البن الاثيوبي – الساعة 3 عصرا

أوهامياجي ضد أهلي طرابلس – الساعة 3:30 عصرا

ديناموز ضد زيسكو يونايتد – الساعة 4 عصرا

نسواترمان ضد إليكت سبورت – الساعة 6 مساء

الكانيمى واريورس ضد دادجي – الساعة 6 مساء

هافيا كوناكري ضد رحيمو – الساعة 7 مساء

باينسفيل ضد فوفو – الساعة 7 مساء

كارا ضد آس فان – الساعة 7 مساء

إيست إيند لايونز ضد جراف دي داكار – الساعة 7 مساء

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