الأهلي يحسم صفقة نجم الإسماعيلي في هذا الموعد.. خاص

اقترب النادي الأهلي من حسم صفقة جديدة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف المارد الأحمر في الموسم الجديد.

ويسعى النادي الأهلي في الوقت الحالي التعاقد مع صفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي الجاري بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر.

الأهلي يقترب من ضم عمر الساعي

وأكد مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الموجز" أن اللاعب عمر الساعي نجم وسط نادي الإسماعيلي قد اقترب بشدة من الانتقال إلى صفوف المارد الأحمر بعد إبداء رغبة من جانبه في إرتداء القميص بطل أفريقيا.

وأضاف المصدر أن هناك اتفاق مبدئي قد تم بين إدارتي الأهلي والإسماعيلي على حسم الصفقة بعد رغبة اللاعب في اللعب بقميص المارد الأحمر.

عمر الساعي

وأشار المصدر أن هناك جلسة في الأيام المقبلة عقب عودة الإسماعيلي من السعودية ستجمع بين محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء ونظيره نصر أبو الحسن من الدراويش.

وأنهى حديثه بأن الجلسة من المتوقع انعقادها هذا الأسبوع وبالتالي سيكون موعد حسم الصفقة بصورة نهائية لصالح الأهلي بشكل رسمي.

الأهلي يبحث عن إنجازات تاريخية أمام مودرن سبورت

يسعى النادي الأهلي جاهدًا نحو تحقيق إنجازات قياسية حتى اللحظات الأخيرة من موسم الدوري المصري الممتاز 2023/2024.

بالرغم من تتويج الفريق باللقب بعد فوزه على سموحة، إلا أن طموحاته تتجاوز هذا الإنجاز، حيث يسعى "المارد الأحمر" إلى إضافة فصول جديدة إلى تاريخه المجيد.

في المباراة الأخيرة أمام إنبي في الجولة الـ33، حاول الفريق مواصلة سلسلة الانتصارات التي توقفت عند 21 انتصارًا متتاليًا.

بالرغم من الأداء المميز، لم يتمكن الفريق من تحقيق الفوز، مما جعله يتعادل مع الرقم القياسي السابق المسجل باسمه في عهد المدرب البرتغالي مانويل جوزيه خلال مواسم 2003-2004 و2004-2005 دون تجاوزه.

مع مباراة واحدة متبقية فقط ضد مودرن سبورت، المقررة اليوم السبت، يجد الأهلي ذاته أمام فرصة ذهبية لتحقيق انجازات جديدة:

يملك الأهلي حاليًا 74 هدفًا في رصيده، ويحتاج فقط هدفين لكسر رقمه القياسي السابق كأفضل خط هجوم في تاريخ الدوري، والذي بلغ 75 هدفًا.

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