الأهلي لـ"الموجز" : نتمسك بضم محمد علي بن رمضان.. والمفاوضات صعبة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تطورات المفاوضات مع نظيره فرينتسفاروتشي المجري للحصول على خدمات اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان.

وارتبط اسم اللاعب محمد علي بن رمضان بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري لتعزيز صفوف المارد الأحمر في الموسم الجديد.

الأهلي يوضح تطورات محمد علي بن رمضان

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الموجز" أن المفاوضات حتى الأن لازالت سارية مع الفريق المجري لحسم التوقيع مع محمد علي بن رمضان.

وأضاف المصدر " هناك تمسك كبير داخل الأهلي في الوقت الحالي بحسم صفقة بن رمضان خاصًة أنه من أولويات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر".

محمد علي بن رمضان

وأوضح المصدر " هناك خلافات مالية ليست سهلة على الأهلي لحسم الصفقة حيث يطلب النادي المجري الحصول على قيمة مالية قدرها 2.8 مليون دولار في حين كان عرض الأحمر 2.3 مليون دولار".

وأنهى حديثه" في الساعات القادمة سيشهد تطورات جديدة سواء بحسم الصفقة لصالح الأهلي وهو الأقرب حتى الأن أو صرف النظر عنها والاتجاه إلى لاعب جديد يختاره أيضًا السويسري مارسيل كولر".

بن رمضان يرفض الانتقال لـ الأهلي

تقارير صحيفة تونسية أفادت بأن اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان، الذي يلعب لفريق فرينكفاروشي في المجر، رفض عرضًا من النادي الأهلي المصري للانضمام إليه في الموسم القادم.

ووفقًا لموقع "فووت 24" التونسي، فإن محمد علي بن رمضان رفض اليوم الجمعة العرض الذي تقدم به النادي الأهلي لضمه لصفوفه.

أشارت الصحيفة إلى أن الأهلي قد قدم عرضًا رسميًا لاستقطاب محمد علي بن رمضان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التوصل إلى اتفاق مع فريق فرينكفاروشي المجري، إلا أن قرار بن رمضان قد حال دون تحقيق هذه الصفقة.

يشار إلى أن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا يشارك حاليًا في معسكر إعداد مع فريقه استعدادًا لمواجهة دربي الدوري المجري المقرر إقامته اليوم السبت.

ويواصل الأهلي استعدادته القوية للمواجهة المرتقبة أمام مودرن سبورت في إطار منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري المصري على ملعب "القاهرة الدولي.

وستنطلق مواجهة الأحمر أمام مودرن سبورت اليوم في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

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