الأهلي يكشف لـ" الموجز" حقيقة التعاقد مع تريزيجيه

حسم مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة الأنباء المترددة عن فتح مفاوضات قوية مع الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه جناح نادي طرابزون سبور التركي.

وارتبط اسم تريزيجيه بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي بعد وداع بطولة الدوري الأوروبي مبكرًا مع فريقه التركي الأمر الذي يزيد تكهنات اقترابه من المارد الأحمر.

ويطمح السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي التوقيع مع أسماء قوية في مركز الجناح الأيسر خاصًة بعد رحيل اللاعب أحمد عبد القادر إلى الدوري القطري هذا الصيف.

الأهلي يوضح حقيقة مفاوضاته لضم تريزيجيه

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الموجز" أن تريزيجيه كان مرشحًا في وقت سابق للعودة إلى صفوف الأهلي إلا أن رغبة اللاعب قد حسمت استمراره في أوروبا خلال الوقت الحالي.

وأكد المصدر أن تريزيجيه ليس لديه مانع في العودة لـ الأهلي بصفة عامة ولكن ليس خلال الوقت الحالي حيث يفضل الاستمرار في أوروبا خاصًة أنه يقدم عروضًا مميزة مع فريقه التركي.

تريزيجيه - الأهلي

وأفاد المصدر أن هناك بالطبع اهتمام بتريزيجيه من أجل عودته ولكن في الوقت الحالي لا يوجد تحرك بشكل رسمي أو شفهي من أجل عودة نجم منتخب مصر إلى صفوف الفريق القاهري.

الأهلي يختتم مواجهاته بمباراة مودرن سبورت

يواجه فريق الأهلي نظيره مودرن سبورت في استاد القاهرة الدولي اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري المصري.

يعد هذا الظهور هو الثالث للمارد الأحمر بعد تتويجه بلقب الدوري للمرة الثانية على التوالي والرابعة والأربعين في تاريخ النادي.

قرر النادي الأهلي منح الجهاز الفني بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر إجازة بعد مباراة سموحة وذلك بعد الإرهاق الشديد وضغط المباريات المتتالية خلال الفترة السابقة.

وتم تكليف سامي قمصان، المدرب العام، بقيادة الفريق في المواجهات الثلاث المتبقية في الدوري، حيث بدأ الأهلي هذه المرحلة بالفوز على زد إف سي بهدفين مقابل هدف وتعادل مع انبي بهدف لكل فريق.

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