محمد صلاح يحقق رقمًا خاصًا مع ليفربول أمام إبسويتش تاون

حقق محمد صلاح رقمًا قياسيًا جديدًا مع فريقه ليفربول، بعدما جاء على رأس التشكيل الأساسي لـ الريدز، في مباراته اليوم ضد إبسويتش تاون في إطار منافسات الجولة الأولى والافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح يصل لـ 350 مباراة مع ليفربول

ويخوض الفرعون المصري محمد صلاح، مباراته رقم 350 مع فريقه ليفربول، والتي يستضيفها ملعب بورتمان رود حاليًا ضد فريق إبيسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل محمد صلاح للمباراة رقم 350 بقميص نادي ليفربول في مختلف البطولات بمواجهة إيبسويتش تاون في افتتاح الدوري الإنجليزي.

مباريات محمد صلاح مع ليفربول

ويوضح الموجز مباريات محمد صلاح مع ليفربول في المسابقات الآتية..

64 مباراة في دوري أبطال أوروبا

مباراة في كأس السوبر الأوروبي

9 مباريات في الدوري الأوروبي

مباراتان في كأس العالم للأندية

مباراتان في الأدوار التأهيلية لـ دوري أبطال أوروبا

251 مباراة في الدوري الإنجليزي

3 مباريات في كأس الدرع الخيرية

12 مباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي

6 مباريات في كأس رابطة الدوري الإنجليزي المحترفة

محمد صلاح

تشكيل ليفربول أمام إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

ويخوض ليفربول مباراته ضد إبسويتش تاون حاليًا ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز بتشكيل يضم كل من..

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - كوانساه- فان دايك - روبيرتسون.

في خط الوسط: جرافينبرج - ماك أليستر- سوبوزلاي

في خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - جوتا.

تشكيل إبسويتش تاون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: ويلتون.

في خط الدفاع: أكسيل توانزيبي - كاميرون بورجس - جاكوب جريفز - بن جونسون.

في خط الوسط: تايلور - سام مرسي - ديفيز.

في خط الهجوم: ليام ديلاب - كونور تشابلن- أوماري هاتشينسون

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

التقى ليفربول ضد إيبسويتش تاون في 40 مباراة رسمية، فاز ليفربول في 26 مباراة، وفاز إيبسويتش في 8، وتعادل الفريقان في 6 مباريات.

وعلى مستوى البطولات، لعب الفريقان 33 مباراة في الدوري الإنجليزي، 6 مباريات في كأس الاتحاد الإنجليزي، 1 مباراة في كأس الرابطة الإنجليزية

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