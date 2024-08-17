3 صفقات ينتظرها جماهير الأهلي بعد مواجهة مودرن سبورت.. أسماء مدوية

بات النادي الأهلي بصدد التعاقد مع 3 صفقات مدوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتعزيز صفوف المارد الأحمر في الموسم الجديد.

وكثف النادي الأهلي جهوده في الأيام الماضية من أجل تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بعناصر قوية بناءً على رغبة المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

ويستعد مسؤولو النادي الأهلي للكشف عن ثلاث صفقات جديدة بعد تقدم شركة الكرة داخل النادي في المفاوضات بناءً على طلبات مارسيل كولر، المدير الفني.



تم الإعلان عن تعاقد الأهلي مع يوسف أيمن من دحيل القطري ويحيى عطية الله من سوتشي الروسي لموسم واحد على سبيل الإعارة.

الأهلي يستعد للإعلان عن 3 صفقات مدوية

وأكد مصدر داخل الأحمر في تصريحات خاصة لـ"الموجز" أن الاتفاقات تمت مع فرينكفاروزي المجري لضم محمد علي بن رمضان مقابل 2.2 مليون دولار.

ينتظر النادي المجري التحويل المالي من الأهلي للسماح لبن رمضان بالسفر إلى القاهرة للانضمام رسميًا.

محمد علي بن رمضان- الأهلي

كما أشار المصدر إلى أن الأهلي قريب من التعاقد مع أشرف داري من بريست الفرنسي لتعويض رحيل محمد عبدالمنعم إلى نيس الفرنسي، حيث تبقى بعض التفاصيل المالية قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وأصبح الفريق الأحمرعلى مقربة قوية من التوقيع مع اللاعب عمر الساعي نجم وسط نادي الإسماعيلي خلال الصيف الجاري.

الأهلي يواجهة مودرن سبورت في ختام الموسم

ومن جهة أخرى يخوض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي اخر مبارياته في الموسم الحالي أمام نظيره نادي مودرن سبورت ضمن مباريات الجولة الـ34 من بطولة الدوري المصري.

وستنطلق مواجهة الأهلي أمام مودرن سبورت اليوم السبت 17 أغسطس الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية والعاشرة بتوقيت الإمارات.

قائمة الأهلي ضد مودرن سبورت كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف، حازم جمال - عمر كامل

الدفاع: خالد عبد الفتاح، يوسف عبد الحفيظ، أحمد عابدين، معتز محمد، ريندروف سارباه، إبراهيم عبد الحكيم.

الوسط: عمر كمال، محمد عبد الله، مصطفى أبو الخير، أحمد أشرف، أحمد بيومي، يوسف جمال، محمد رأفت، علي نادر، إسلام عبد الله، محمود لبيب.

الهجوم: محمود كهربا

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