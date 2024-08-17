موعد مباراة الأهلي ضد مودرن سبورت في الدوري المصري والتشكيل المتوقع

يستعد النادي الأهلي لمواجهة صعبة ضد مودرن سبورت، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

وضمن الأهلي لقب الدوري المصري الممتاز للنسخة الثانية على التوالي وللمرة الـ 44 في تاريخه، والذي حسمه قبل انتهاء المسابقة بأسابيع قليلة.

موعد مباراة الأهلي ضد مودرن سبورت في الدوري المصري

ستنطلق مباراة الأهلي ضد نظيره مودرن سبورت في تمام التاسعة مساء اليوم السبت، والتي يستضيفها استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي الجاري 2023-2024.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد مودرن سبورت في الدوري المصري

ستنقل مباراة الأهلي ضد مودرن سبورت مساء اليوم السبت، عبر قناة أون تايم سبورتس التردد الفضائي، باعتبارها الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري الممتاز والمسابقات المحلية.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام مودرن سبورت في الدوري المصري

وسيقود المارد الأحمر أمام مودرن سبورت سامي قمصان القائم بأعمال المدير الفني للنادي الأهلي، بدلًا من السويسري مارسيل كولر مدرب الأحمر والذي حصل على إجازة بقرار من مجلس الإدارة بعد التتويج بدرع الدوري المصري.

ومن المتوقع أن يدفع بالتشكيل الآتي في المباراة اليوم..

في حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

في خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - خالد عبد الفتاح - أحمد عابدين - كريم الدبيس

في خط الوسط: كريم نيدفيد - محمد مجدي أفشة - مصطفى أبو الخير - أحمد أشرف

في خط الهجوم: محمد عبد الله - محمود كهربا.

الأهلي - الدوري المصري الممتاز

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي ضد مودرن سبورت

يستعرض الموجز في السطور التالية جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي ضد مودرن سبورت اليوم..

1- الأهلي - 85 نقطة

2- بيراميدز - 79 نقطة

3- الزمالك - 55 نقطة

4- المصري - 52 نقطة

5- مودرن سبورت - 51 نقطة

6- سموحة - 51 نقطة

7- زد أف سي - 50 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا - 45 نقطة

9- إنبي - 44 نقطة

10- طلائع الجيش - 42 نقطة

11- الاتحاد - 41 نقطة

12- الجونة - 36 نقطة

13- البنك الأهلي- 35 نقطة

14- الإسماعيلي - 33 نقطة

15- فاركو - 32 نقطة

16- بلدية المحلة - 27 نقطة

17- المقاولون العرب - 26 نقطة

18- الداخلية - 19 نقطة

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