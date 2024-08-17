محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على إيبسويتش في افتتاحية الدوري الإنجليزي

نجح فريق الكروي الأول بنادي ليفربول تحقيق فوزًا مثيرًا على منافسه إيبسويتش بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2024/2025.

وانطلق مواجهة ليفربول ضد إيبسويتش تاون المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري سام مرسي اليوم السبت في الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة على ملعب الأخير في افتتاحية البريميرليج.

أهداف ليفربول ضد إيبسويتش في الدوري الإنجليزي

وافتتح أهداف ليفربول اللاعب البرتغالي دييجو جوتا في الدقيقة 60 بعد تمريرة رائعة بأقدام الدولي المصري محمد صلاح.

وفي الدقيقة 65 استطاع محمد صلاح تسجيل الهدف الثاني لصالح الريدز.

وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 3 نقاط في المرتبة الأولى مؤقتًا لحين انتهاء مباريات الجولة الأولى بينما تجمد رصيد إيبسويتش عند صفر نقاط.

محمد صلاح يكتب التاريخ مع ليفربول

حقق محمد صلاح، نجم ليفربول، رقمًا تاريخيًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تسجيله هدفًا في مرمى إيبسويتش تاون في افتتاح الموسم الجديد من البريميرليج.

سجل صلاح الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 66 من المباراة التي أُقيمت على ملعب بورتمان ورد.

محمد صلاح - ليفربول

أصبح صلاح أكثر لاعبين تسجيلاً للأهداف في افتتاحيات الدوري الإنجليزي الممتاز في التاريخ، بعد وصوله إلى الهدف التاسع في مباريات الافتتاح مع ليفربول.

منذ انضمامه لليفربول في عام 2017، نجح صلاح في تسجيل أهداف في 7 من أصل 8 مباريات افتتاحية، ووصل إلى 9 أهداف، متفوقًا على آلان شيرر، فرانك لامبارد، وواين روني.

تشكيل ليفربول ضد إيبسويتش في البريميرليج

وجاء تشكيل ليفربول في اللقاء كالتالي:

حراسة المرمي: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد- كوانساه - فان دايك - روبرتسون

الوسط: ماك أليستر - سوبوسلاي - جرافينبيرخ

خط الهجوم: محمد صلاح - جوتا - دياز

قبل المباراة، أكد سلوت على أهمية تحضير الفريق بشكل جيد وعلى أن الفوز هو الهدف الأسمى، معربًا عن حماسه للتحديات المقبلة ومشيدًا بالإرث الذي تركه يورجن كلوب.

وأشار إلى عدم وجود اختلاف كبير بين أسلوبه وأسلوب كلوب، مؤكدًا على استمرارية النهج الذي أثبت نجاحه سابقًا.

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