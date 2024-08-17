رقم تاريخي جديد لـ محمد صلاح مع ليفربول بعد هدفه أمام إيبسويتش

حقق محمد صلاح، نجم ليفربول، رقمًا تاريخيًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تسجيله هدفًا في مرمى إيبسويتش تاون في افتتاح الموسم الجديد من البريميرليج.

سجل صلاح الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 66 من المباراة التي تجمعهما على ملعب بورتمان ورد.

محمد صلاح يكتب التاريخ مع ليفربول

أصبح صلاح أكثر لاعبين تسجيلاً للأهداف في افتتاحيات الدوري الإنجليزي الممتاز في التاريخ، بعد وصوله إلى الهدف التاسع في مباريات الافتتاح مع ليفربول.

منذ انضمامه لـ ليفربول في عام 2017، نجح محمد صلاح في تسجيل أهداف في 7 من أصل 8 مباريات افتتاحية، حيث لم يتألق سوى في مباراة واحدة فقط، ووصل إلى 9 أهداف.

محمد صلاح

بفضل هذا الإنجاز، تفوق الفرعون المصري محمد صلاح على آلان شيرر، فرانك لامبارد، وواين روني الذين سجلوا 8 أهداف في مباريات الافتتاح، ليتصدر قائمة هدافي الافتتاح برصيد 9 أهداف.

ويخوض محمد صلاح لمباراته رقم 350 مع ليفربول في جميع المسابقات المحلية والقارية منذ انضمامه إلى الفريق في صيف 2017.

تشكيل ليفربول أمام إيبسويتش في الدوري الإنجليزي

وبدأ المدرب الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد- كوانساه - فان دايك - روبرتسون

خط الوسط: ماك أليستر - سوبوسلاي - جرافينبيرخ

خط الهجوم: محمد صلاح - جوتا - دياز

تصريحات نارية لـ سلوت قبل مواجهة إيبسويتش

في تصريحاته قبل مباراة ليفربول وإيبسويتش تاون في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز، أعرب المدير الفني الهولندي آرني سلوت عن حماسه للمباراة الافتتاحية مع الريدز.

أكد سلوت أن الفوز هو الهدف الأسمى، مشيرًا إلى أهمية تحضير الفريق بشكل جيد بدلاً من الاهتمام بطابع الملعب الجديد أو طابع المباراة الأولى.

وأثنى على التجربة الإيجابية التي عاشها مع الفريق، مشيرًا إلى أن يورجن كلوب قد وضع الفريق في مسار صحيح، ومعبرًا عن حماسه الكبير للتحديات المقبلة.

وفيما يتعلق بأسلوب اللعب، أكد سلوت على عدم وجود اختلاف كبير بين أسلوبه وأسلوب كلوب، مشيرًا إلى أن إدارة الفريق تدرك النهج الذي يتبناه وتفضل نهجًا مشابهًا لتلك الذي نجحوا به سابقًا تحت إشراف كلوب.

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