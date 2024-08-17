أول تعليق من محمد صلاح على فوز ليفربول أمام إيبسويتش

حصل محمد صلاح، لاعب ليفربول، على جائزة رجل المباراة بعد تألقه في الفوز على إيبسويتش 2-0، في اللقاء الذي جرى على ملعب "بورتمان رود" ضمن الجولة الافتتاحية من بطولة "الدوري الإنجليزي الممتاز" لموسم 2024-25.

سجل محمد صلاح هدفين لفريقه، حيث صنع هدفًا لزميله ديوجو جوتا في الدقيقة 60 وسجل الهدف الثاني بنفسه في الدقيقة 65.

محمد صلاح يطلق تصريحات قوية بعد فوز ليفربول

وفي تعليقه على فوزه بجائزة رجل المباراة، أعرب محمد صلاح عن رغبته في المساهمة بشكل دائم في أداء الفريق ليفربول ، مشيرًا إلى سعادته بتسجيل الأهداف وصناعتها.

كما أكد محمد صلاح على أهمية فهم أسلوب المدرب الجديد آرني سلوت وتطبيق توجيهاته لتحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة.

محمد صلاح

وبخصوص الاختلاف بين الأدوار تحت قيادة المدربين السابق يورجن كلوب والحالي آرني سلوت، أشار صلاح إلى أن هناك اختلافًا ملحوظًا، مؤكدًا على ضرورة فهم واستيعاب الأساليب الجديدة والاستمتاع بكرة القدم بغض النظر عن التغييرات.

رابطة "الدوري الإنجليزي الممتاز" أثنت على تألق محمد صلاح بعد تسجيله هدفًا وصناعته آخر في الفوز البارز لفريقه على إيبسويتش 2-0، في اللقاء الافتتاحي بموسم 2024-25.

رقم تاريخي جديد لـ محمد صلاح مع ليفربول

حقق محمد صلاح، النجم المصري ولاعب ليفربول، رقمًا تاريخيًا جديدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيل أول أهدافه في شباك إبسويتش خلال جولة الافتتاح لموسم هذا العام.

بات صلاح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في مباريات الافتتاح بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 أهداف خلال ثمانية مواسم مع ليفربول، متفوقًا على أساطير مثل آلان شيرر، فرانك لامبارد، وواين روني الذين سجلوا 8 أهداف فقط في المباريات الافتتاحية.

بهدفه في مباراة اليوم ضد إبسويتش، أصبح محمد صلاح أكثر لاعب في تاريخ الـ "بريمييرليج" يسجل أهدافًا في مباريات الافتتاح.

لعب صلاح 350 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات، ومنذ انضمامه من روما في صيف 2017، سجل 212 هدفًا وقدم 90 تمريرة حاسمة.

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