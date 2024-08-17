الزمالك يقترب من حسم صفقة ثنائي بيراميدز في الصيف

رحب ثنائي الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز بالانتقال إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف الفارس الأبيض في الموسم الجديد.

ويرغب الزمالك في تدعيم صفوفه في الفترة المقبلة بناءً على رغبة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للقلعة البيضاء.

الزمالك يدخل في مفاوضات مع ثنائي بيراميدز

ورحب الثنائي مصطفى فتحي ومحمود صابر، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بالانضمام إلى صفوف الزمالك في الصيف الجاري.

وجاء ذلك بعد التواصل المباشرة من جانب مسؤولي الزمالك مع ثنائي بيراميدز للاستفسار عن رغبتهما في الانتقال إلى ميت عقبة.

بيراميدز

تلقى الثنائي اتصالات مباشرة من مسؤولي الزمالك للاستفسار عن رغبتهما في الانتقال، ووافقا على العرض، وطلبا إنهاء الصفقة مع إدارة بيراميدز برئاسة ممدوح عيد، حيث ما زال عقدهما ساري المفعول مع النادي الحالي.

وقرر الثنائي تقديم طلب رسمي لإدارة بيراميدز للموافقة على الانتقال إلى الزمالك، بعد تقديم الأخير عرضًا رسميًا لضمهما.

محمود صابر يعود لاهتمامات الزمالك

و عاد لاعب وسط بيراميدز والمنتخب الأولمبي، محمود صابر، ليكون ضمن حسابات نادي الزمالك مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية، بهدف تعزيز صفوف الأبيض في الموسم القادم.

كان الزمالك مهتمًا بضم صابر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بصيغة الإعارة مع خيار الشراء، ولكن المفاوضات لم تسفر عن اتفاق بين الأندية.

مصدر في نادي الزمالك أكد عودة محمود صابر لحسابات الفريق وأن اللاعب يرحب بالانضمام للأبيض في الموسم الجديد.

وعلى سياق اخر يختتم نادي الزمالك مبارياته في بطولة الدوري المصري الممتاز الليلة حيث سيواجه فريق طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الـ34 في مسابقة دوري نايل.

وستنطلق مباراة الزمالك أمام بلدية المحلة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.



غيابات الزمالك أمام بلدية المحلة كالتالي:

1- حمزة المثلوثي (راحة)

2- مصطفى شلبي (راحة)

3- عمر جابر (راحة)

4- سيف الدين الجزيري (راحة)

5- ناصر ماهر (راحة)

6- حسام عبد المجيد (راحة)

7- محمد شحاتة (راحة)

8- أحمد مصطفى زيزو (راحة)

9- يوسف أوباما (لأسباب فنية)

10- محمد عواد (لأسباب فنية).

11- محمود حمدي الونش (إصابة)

12- محمد عبد الشافي (إصابة)

13- نبيل عماد دونجا (إصابة)

14- أحمد حمدي (إصابة)

15- محمد صبحي (إصابة).

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