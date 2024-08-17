اخر اخبار أحمد فتوح لاعب الزمالك بعد الواقعة الأخيرة

شهدت الساعات الأخيرة تطورات في أزمة أحمد فتوح نجم نادي الزمالك، بعد واقعته الأخيرة، وتسببه في حادث سير أدى لوفاة أمين شرطة على طريق العلمين الجديدة.

قرار عاجل من المحكمة ضد أحمد فتوح

وحددت محكمة استئناف إسكندرية اليوم السبت، جلسة يوم 19 أغسطس الجاري والموافق الاثنين المقبل، أولى جلسات محاكمة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، فيما نُسب إليه من إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

وبالإضافة إلى تسببه عن طريق الخطأ في قتل المجني عليه أحمد السيد أمين شرطة، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وفي حالة ينجم عنها الخطر.

ويكشف الموجز تطورات أزمة أحمد فتوح لاعب الزمالك..

مرتضى منصور يحدث عن أزمة أحمد فتوح

وحرص مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، على زيارة أحمد فتوح في السجن، وقال في بث مباشر:" أى حد يقدر يساعد اللاعب يأتي للتضامن معنا".

وتابع:" اتطمنت على فتوح وهو بخير الحمد لله وقلتله إن الحادثة دي ممكن انت اللي تكون روحت فيها فـ ربنا فداك.. وإيمانك بربنا رقم 1، ثم ضميرك من ناحية المتوفي واحنا في طريقنا للتصالح مع أهل المتوفي".

محامي الأهلي ورسالة خاصة لـ أحمد فتوح

ومن جانبه، ظهر أشرف عبد العزيز محامي العديد من لاعبي النادي الأهلي، في مقطع الفيديو مع مرتضى منصور، واعلن تضامنه مع أحمد فتوح.

وقال عبد العزيز:" بشكر المستشار مرتضى منصور الذي جاء منذ الفجر مخصوص لكي يزور أحمد فتوح وأتشرف بالانضمام في المرافعة عن أحمد فتوح مع المستشار مرتضى منصور".

أحمد فتوح

النيابة العامة تقرر تحويل أحمد فتوح إلى محكمة الجنايات

وأحالت النيابة العامة المتهم أحمد محمد أبو الفتوح، الملقب بـ"فتوح"، إلى محكمة الجنايات بتهمتي تعاطي مخدر الحشيش والقتل الخطأ.

وفي سياق الواقعة، تبين أن المتهم قاد سيارته بسرعة فائقة على إحدى الطرق الساحلية، تحت تأثير تعاطي الحشيش، مما أدى إلى صدمه للسيد أحمد السيد أثناء عبوره الطريق مما تسبب في وفاته وتفتيت أشلائه في موقع الحادث.

وتم تأكيد وجود مادة المخدر في العينة المأخوذة من المتهم وفقًا لتقرير مصلحة الطب الشرعي.

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تطورات مصيرية في أزمة أحمد فتوح لاعب الزمالك بعد حادث الدهس