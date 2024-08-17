موعد مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يختتم نادي الزمالك مبارياته في الموسم الجاري من الدوري المصري الممتاز، عندما يلتقي بنظيره بلدية المحلة، في الجولة الـ 34 والأخيرة من المسابقة المحلية.

وضمن الزمالك تأهله للمشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل، بعدما حصد لقب البطولة في النسخة الأخيرة، فضلًا عن حسمه المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة في الدوري المصري

ستنطلق مباراة الزمالك ضد مضيفه بلدية المحلة، في تمام التاسعة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من الدوري المصري الممتاز على استاد السلام.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد بلدية المحلة في الدوري المصري

ستنقل مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة على قناة أون تايم سبورتس التردد الفضائي، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بلدية المحلة في الدوري المصري

ومن المتوقع أن يدفع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالتشكيل الآتي في مباراته ضد بلدية المحلة، والمقرر لها مساء اليوم السبت في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز..

في حراسة المرمى: محمود الشناوي.

في خط الدفاع: محمد السيد - أحمد مجدي - مصطفى الزناري - حسن أبو المعاطي.

في خط الوسط: محمد أشرف روقا - سيف فارق جعفر - مهاب ياسر.

في خط الهجوم: محمد عاطف - سامسون أكينيولا - سيد عبد الله نيمار.

الزمالك

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة

يستعرض الموجز في السطور التالية جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك ضد بلدية المحلة مساء اليوم السبت…

1- الأهلي - 85 نقطة

2- بيراميدز - 79 نقطة

3- الزمالك - 55 نقطة

4- المصري - 52 نقطة

5- مودرن سبورت - 51 نقطة

6- سموحة - 51 نقطة

7- زد أف سي - 50 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا - 45 نقطة

9- إنبي - 44 نقطة

10- طلائع الجيش - 42 نقطة

11- الاتحاد - 41 نقطة

12- الجونة - 36 نقطة

13- البنك الأهلي- 35 نقطة

14- الإسماعيلي - 33 نقطة

15- فاركو - 32 نقطة

16- بلدية المحلة - 27 نقطة

17- المقاولون العرب - 26 نقطة

18- الداخلية - 19 نقطة

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