قرار صادم من النيابة العامة ضد أحمد فتوح.. والطب الشرعي كلمة السر

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، إلى محكمة الجنايات لمواجهة تهمتي تعاطي مخدر الحشيش والقتل الخطأ.

وفي تفاصيل القضية، تبين أن المتهم كان يقود سيارته بسرعة فائقة على إحدى الطرق الساحلية، تحت تأثير تعاطي الحشيش.

هذا الأمر أدى إلى صدمه للسيد أحمد السيد أثناء عبوره الطريق، مما تسبب في وفاته وانتشار أشلائه في مكان الحادث.

النيابة العامة تستجوب الطب الشرعي في قضية أحمد فتوح

وبناءً على تحقيقات النيابة العامة وتقرير الطب الشرعي الذي أظهر وجود المادة المخدرة في عينة أخذت من المتهم، تم استجوابه واستدعاء الطبيب الشرعي للإدلاء بشهادته التي أكدت تعاطي المتهم للحشيش، وهو ما تم تأييده من قبل تحقيقات الجهة المختصة.

تقرير مصلحة الطب الشرعي كشف أن العينة المأخوذة من أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك المتهم بقتل مواطن بطريق الخطأ، احتوت على مادة مخدرة وهي الحشيش.

أحمد فتوح

وبعد استجواب النيابة العامة للمتهم، تمت إجراءات التحقيق بشكل دقيق، حيث أكد الطبيب الشرعي - بناءً على نتائج فحص العينة - أن المتهم تعاطى الحشيش المخدر، وهو ما تم تأييده من قبل تحقيقات الجهة المختصة.

وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم أحمد محمد أبو الفتوح، لاعب كرة القدم في نادي الزمالك، إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته بتهمة حيازة الحشيش المخدر بقصد التعاطي، والتسبب في وفاة السيد أحمد السيد نتيجة لقيادته للسيارة تحت تأثير تلك المادة المخدرة وبحالة تشكل خطرًا.

وعلم “الموجز” أنه تبين من تحقيقات النيابة العامة أن المتهم كان يقود سيارته بسرعة فائقة على إحدى الطرق الساحلية، تحت تأثير تعاطي الحشيش المخدر، مما أدى إلى صدم المجني عليه أثناء عبوره الطريق، مما أسفر عن وفاته وتناثر أشلاؤه داخل السيارة وعلى جوانب الطريق.

تشييع جثمان ضحية حادث تصادم أحمد فتوح

أهالي منطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية شيعوا جثمان السيد أحمد الشبوكي من مسجد القباني، الذي لقي حتفه في حادث تصادم سيارة يقودها اللاعب أحمد فتوح من نادي الزمالك على الطريق الساحلي في العلمين. تم تشييع جثمان المتوفى ليدفن في مقابر أسرته بـ"أبو النور" في الظاهرية.

و تباشر نيابة العلمين التحقيق مع اللاعب أحمد فتوح من نادي الزمالك، بعد حادث مروري أسفر عن وفاة شخص تصدمه بسيارته فجر الأحد الماضي.

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