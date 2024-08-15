اجتماع زووم يحسم صفقة مدوية لـ الأهلي.. كواليس نارية

تقارير صحفية كشفت عن تطورات جديدة في صفقة انتقال محمد علي بن رمضان، لاعب نادي فرينكفارزي، إلى نادي الأهلي بعد مفاوضات طويلة خلال الفترة الحالية.

ويسعى الأهلي لتعزيز صفوفه بلاعب جديد في وسط الملعب بعد رحيل آليو ديانج إلى الخلود السعودي.

حتى الآن، أعلن الأهلي عن صفقتين إعاريتين، الأولى ليوسف أيمن من دفاع الدحيل والثانية ليحيى عطية الله من جانب سوتشي، وكلاهما يحملان خيار الشراء بنهاية الموسم المقبل.

الأهلي يقترب من حسم صفقة محمد علي بن رمضان

ووفقًا لصحيفة الصريح التونسية، هناك مصادر تشير إلى اقتراب انتقال محمد بن رمضان إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتوضح الصحيفة أن هناك اجتماعًا عبر تقنية الزوم سيجمع بين مسؤولي الأهلي ونادي فرينكفارزي لإنهاء صفقة اللاعب التي قد تبلغ قيمتها 2.3 مليون دولار، مع تحديد نسبة لصالح النادي المجري في حالة إعادة بيع محمد بن رمضان.

يُذكر أن الأهلي توج بلقب الدوري المصري للمرة الـ44 في تاريخه والثانية على التوالي.

الأهلي يحدد موعد وصول محمد علي بن رمضان

أفصح الإعلامي محمد شبانة عن رفض النجم التونسي محمد علي بن رمضان لأي عروض خارجية بخلاف عرض النادي الأهلي، خاصة بعد تلقي عرض سعودي جذاب من أحد الأندية.

وأكد شبانة خلال حلقة برنامجه "من الآخر"، المذاع عبر إف إم شعبي، أن الأهلي مصر عازم على ضم اللاعب وثقته في قدرته، بناءً على تواصل مع بن رمضان الذي أكد رغبته الشديدة في الانضمام لصفوف الفريق.

محمد علي بن رمضان- الأهلي

وأشار إلى أن الأهلي وافق مع اللاعب على موعد وصوله إلى القاهرة في الساعات القادمة، وتم تحديد موعد ومكان الفحص الطبي بعد وصوله قبل الإعلان الرسمي، حيث سيُجرى الفحص الطبي في إحدى المستشفيات الكبرى بمنطقة الدقي.

كانت إدارة النادي الأهلي قد قدمت عرضاً رسمياً لضم محمد علي بن رمضان، البالغ من العمر 24 عاماً، مقابل 2.2 مليون دولار، في حين كان نادي فرينكفاروزي يطالب بـ 3 ملايين دولار للاستغناء عن خدمات اللاعب وفقًا لما علمه “الموجز”.

ومن جهة أخرى يواصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي استعدادته القوية لمواجهة نادي مودرن سبورت في إطار منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري والمقرر لها يوم السبت القادم.

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