الكشف عن بديل جوزيه جوميز داخل الزمالك بعد تصريحات الغندور

أثيرت حالة من الجدل حول مصير المدرب البرتغالي جوزيه جوميز مع نادي الزمالك في الساعات الأخيرة، بعد تصريحات خالد الغندور، نجم الفريق الأبيض السابق.

وأكد الغندور أن جوميز سيسافر لقضاء إجازته وأخبر الإدارة بأنه لن يعود إلا بعد استلام مستحقاته المتأخرة لثلاثة أشهر.

تم الإعلان عن تعاقد مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب مع جوزيه جوميز في فبراير الماضي، بعقد يمتد لموسم ونصف.

بديل جوميز داخل الزمالك

وكشفت تقارير صحفية عن مفاجأة بأن بعض أعضاء مجلس الزمالك يناقشون اسم المدرب البرازيلي "روجيرو ميكالي"، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، كبديل محتمل لجوميز، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.

يبدو أن قناعات بعض مسؤولي الزمالك حول جوميز تتراجع بسبب تدهور أداء الفريق محلياً بعد تتويجه بلقب الكونفدرالية.

جوزيه جوميز

وقد يؤدي سفر جوميز لبلاده ورغبته في استلام مستحقاته المتأخرة في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها الزمالك إلى رحيله.

قرار مثير من جوزيه جوميز داخل الزمالك بعد الهزيمة من طلائع الجيش

بعد الهزيمة التي تعرض لها الزمالك أمام طلائع الجيش بنتيجة 3-1، علم “الموجز” أن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز قد رفض منح اللاعبين راحة بعد المباراة.

وجرى اللقاء بين الزمالك وطلائع الجيش على ملعب استاد القاهرة الدولي، وقد تمحور كل شيء حول تتويج الأهلي بلقب البطولة.

افتتح عمر السعيد التسجيل لصالح طلائع الجيش في الدقيقة 25 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء غشت محمود الشناوي، حارس الزمالك.

سجل سامسون أكينيولا هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 35 بعد مراوغة رائعة للاعبي الجيش وتسديدة أصابت قدم دفاعهم مغيرة اتجاهها نحو الشباك.

أضاف طلائع الجيش الهدف الثاني في الدقيقة 40 عبر كريم طارق بكعب رائع، استفاد من عرضية إسلام محارب.

وأتم فوزه بالهدف الثالث عبر البديل محمد حمدي ذكي من ركلة جزاء ناجحة.

وسيستمر الزمالك بقيادة جوزيه جوميز في مشواره في الدوري المصري هذا الموسم، حيث يستعد لمواجهة الجولة الأخيرة من المنافسة.

تم تحديد استئناف تدريبات الزمالك بقيادة جوزيه جوميز في السادسة والنصف مساء اليوم الخميس على أرضية ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة المقررة يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

يحتل الزمالك تحت قيادة جوزيه جوميز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة.

اقرأ أيضًا..

أشرف بن شرقي يقترب من الزمالك.. تطورات جديدة مثيرة

تطورات جديدة حول رحيل محمد عبد المنعم من الأهلي إلى نيس الفرنسي



