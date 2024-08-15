محمد علي بن رمضان يفاجئ الأهلي بقرار مثير.. والأحمر يتحرك

كشف مصدر داخل النادي الأهلي آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع الدولي التونسي محمد علي بن رمضان نجم نادي الترجي الرياضي السابق والمحترف في الدوري المجري لضمه في الصيف.

وارتبط اسم محمد علي بن رمضان في الفترة الماضية بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري لتعزيز صفوف المارد الأحمر بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر.

محمد علي بن رمضان يرفض الانتقال لـ الدوري السعودي

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الموجز" أن مسؤولي الأهلي يضعوا في الوقت الحالي الرتوش النهائية حول صفقة التعاقد مع محمد علي بن رمضان مع ناديه المجري وذلك من أجل قدومه إلى القاهرة للتوقيع الرسمي.

وأضاف المصدر أن هناك تمسك كبير من جانب مسؤولي القلعة الحمراء بالتعاقد مع بن رمضان خاصًة بعد رغبة كبيرة من جانب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأحمر بالتوقيع مع التونسي.

محمد علي بن رمضان

وشدد المصدر على أن محمد علي بن رمضان قد رفض عرضًا ضخمًا من الدوري السعودي عبر بوابة الأخدود حيث فضل الرحيل إلى صفوف النادي الأهلي في الموسم القادم.

محمد علي بن رمضان يتواصل مع الأهلي

محمد علي بن رمضان، ، أبلغ إدارة الأهلي بقراره العاجل بعد تلقي عرض من نادي الأخدود السعودي للانضمام إليه في الموسم القادم.

قال الإعلامي هاني حتحوت في تصريحات تلفزيونية إن بن رمضان تواصل هاتفيًا مع إدارة النادي الأهلي ليخبرهم بأن انتقاله المفضل هو الانضمام إلى الفريق القاهري في هذه الفترة، وأنه ليس لديه نية للنظر في عرض الأخدود السعودي.

وتسعى إدارة النادي الأهلي لإتمام صفقة بن رمضان لتعزيز خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك برغبة من مدرب الفريق مارسيل كولر الذي يسعى لتدعيم هذا المركز استعدادًا للموسم المقبل، خاصة بعد الموافقة على رحيل أليو ديانج إلى الخلود السعودي.

وقد أعلن النادي الأهلي عن تعاقده بشكل رسمي مع يحيى عطية الله من سوتشي الروسي ويوسف أيمن من نادي الدحيل القطري بصفقة إعارة حتى نهاية الموسم المقبل.

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