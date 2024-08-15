مفاجأة كبرى حول مصير بيرسي تاو مع الأهلي.. كواليس نارية

حسم مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب موقفهم النهائي من فسخ التعاقد مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو جناح القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي الجاري.

ورفض مسؤولو النادي الأهلي شروط اللاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو للحصول على قيمة عقده في الموسم القادم من أجل إنهاء العقد في الوقت الحالي والرحيل بنهاية الموسم الحالي.

الأهلي يرفض طلب تاو لفسخ عقده

تقدم تاو بطلب بقيمة 1.2 مليون دولار لفسخ عقده، مع تأكيده على استمراره حتى نهاية العقد ورغبته في ذلك.

وفي حال رغبة الأهلي في رحيله الآن، يجب عليهم تسديد مستحقاته عن الموسم الأخير مع النادي.

تفكر إدارة الأهلي في بيع تاو، ولكن العروض التي تلقاها لم تكن جادة بما يكفي لإتمام الصفقة.

بيرسي تاو

النادي يرغب في رحيله لضم لاعب أجنبي آخر، لكن متطلبات تاو المالية ونقص العروض المناسبة تجعل من الصعب تنفيذ رحيله.

وأكد مصدرفي تصريحات خاصة لـ"الموجز" عدم تلقي الأهلي عروض رسمية من نادي الوداد المغربي لضم تاو، وأشار إلى أن النادي سيوافق على رحيله إذا تلقى عرضًا مناسبًا من أي نادٍ خارجي.



ولا يمانع الأهلي في رحيل تاو للوداد أو أي ناد آخر، ولكن يتساءل عن قدرة الوداد، الذي يواجه مشاكل مالية، على دفع مبلغ كبير لضم تاو.

علاقة تاو مع مارسيل كولر ليست سيئة، وكولر لا يعارض بقاء تاو، ولكن إذا لم يتلق النادي عرضًا مناسبًا لشراء اللاعب، فسيظل الجنوب إفريقي في الفريق.

أزمة تواجه تاو حال الرحيل من الأهلي

اللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو يواجه تحديات كبيرة في بلاده بسبب قرار مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، بعدم الاعتماد عليه في المستقبل والبحث عن جناح أجنبي جديد.

مصدر مقرب من تاو أكد أنه يرغب في الانتقال إلى الدوري الجنوب إفريقي، حيث تظهر بعض الأندية اهتمامًا بضمه، ولكن يواجه اللاعب تحديًا كبيرًا بسبب راتبه العالي، حيث يحصل على أكثر من مليون دولار مع الأهلي.

وأشار المصدر إلى أنه من الصعب على أي نادي في جنوب إفريقيا تحمل هذا الراتب، مما يجعل عودة تاو إلى دوري بلاده في هذا الوقت أمرًا صعبًا، هذا بالإضافة إلى وجود عروض عربية أخرى متاحة للاعب.

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