40 مليون جنيه تحسم صفقة جديدة لـ الزمالك من إنبي.. هدف الأهلي

وافق نادي إنبي بشكل مبدئي على رحيل أحد لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتعزيز صفوف الفارس الأبيض.

و تصريحات تلفزيونية، كشف الإعلامي محمد شبانة أن نادي إنبي قد طلب من الزمالك الموافقة على بيع لاعبه محمد حمدي إلى الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل بداية موسم 2024-2025.

إنبي يطلب 40 مليون جنيه للاستغناء عن لاعبه لـ الزمالك

وأوضح شبانة أن إنبي يطلب مبلغ 40 مليون جنيه للاستغناء عن خدمات محمد حمدي.

محمد حمدي - الزمالك

وأشار إلى أنه على الرغم من تفكير الزمالك في قطع إعارة زياد كمال من إنبي للتعاقد مع حمدي، إلا أن رئيس إنبي أيمن الشريعي يرفض هذه الفكرة، مصراً على أن صفقة حمدي تكون منفردة بقيمة 40 مليون جنيه.

ما هي صفقات الزمالك المحتملة في الصيف ؟



وعلم "الموجز" أن مسئولو نادي الزمالك يسعون إلى تعزيز صفوف الفريق الأول بعدة صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، حيث أشار المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز إلى ضرورة تدعيم عدة مراكز، وتشمل هذه الصفقات:

اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، الذي يلعب حاليًا لفريق الريان القطري بعد تجربته السابقة مع الزمالك، حيث ينتظر الزمالك رد اللاعب على تخفيض راتبه للانضمام في صفقة انتقال حر.

أحمد رمضان بيكهام، مدافع فريق سيراميكا، الذي أبدى موافقته على الانتقال إلى الزمالك، وما زالت المفاوضات جارية مع إدارة ناديه.

الجناح الكاميروني جوناثان نجويم من فريق مودرن سبورت، ويعتبر من اللاعبين المطلوبين بشدة في الزمالك بناءً على رغبة جوزيه جوميز.

بالإضافة إلى لاعبين آخرين يرغب الزمالك في ضمهم وهم ليسري وحيد ومحمد هاني من طلائع الجيش، ومحمود ممدوح من حرس الحدود، وعبد العزيز البلعوطي حارس مرمى فريق انبي.

يستعد الزمالك لمواجهة بلدية المحلة في الجولة الأخيرة والرابعة والثلاثين من الدوري المصري.

ستقام يوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري "نيل" برصيد 55 نقطة.

اقرأ أيضًا..

أشرف بن شرقي يقترب من الزمالك.. تطورات جديدة مثيرة

الأهلي يتراجع عن بيع نجمه في الصيف.. كواليس نارية

