موقف نادي الزمالك من أحمد فتوح بعد احالته للمحاكمة

اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قرارًا عاجلا بخصوص أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد تطورات الأزمة التي وصلت إلى مرحلة إحالته إلى محكمة الجنايات بتهم تعاطي مخدر الحشيش والقتل الخطأ.

كانت النيابة العامة قد أحالت أحمد محمد أبو الفتوح إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بتهمة حيازة المخدرات والقيادة تحت تأثيرها، مما أدى إلى حادث قتل. وأظهرت التحقيقات أنه كان يقود بسرعة فائقة تحت تأثير المخدر، مما أدى إلى وفاة شخص بسبب صدمه.

واستجوبت النيابة المتهم وأجرت تحقيقات شاملة، مع تأكيد طبيب شرعي على تعاطي المخدرات من قبل المتهم، وهو ما تم تأكيده من قبل التحقيقات.

الزمالك يرفض التخلي عن أحمد فتوح

وتصر إدارة الزمالك على دعم أحمد فتوح ورفض التخلي عنه، مؤكدة تقديم الدعم الكامل والمتابعة القانونية للقضية التي تواجهه بحسب ما علمه " الموجز" من مصادر داخل القلعة البيضاء.

وأكد المصدر أيضًا عدم صحة الأخبار التي تحدثت عن فسخ تعاقد النادي مع أحمد فتوح، مشيرًا إلى توثيق عقده الجديد والذي تم تجديده مؤخرًا لثلاث سنوات مقبلة، لينهي بذلك الجدل الذي طال الأزمة.

النيابة العامة تقرر تحويل فتوح إلى محكمة الجنايات

وأحالت النيابة العامة المتهم أحمد محمد أبو الفتوح، الملقب بـ"فتوح"، إلى محكمة الجنايات بتهمتي تعاطي مخدر الحشيش والقتل الخطأ.

أحمد فتوح - الزمالك

وفي سياق الواقعة، تبين أن المتهم قاد سيارته بسرعة فائقة على إحدى الطرق الساحلية، تحت تأثير تعاطي الحشيش، مما أدى إلى صدمه للسيد أحمد السيد أثناء عبوره الطريق مما تسبب في وفاته وتفتيت أشلائه في موقع الحادث.

وتم تأكيد وجود مادة المخدر في العينة المأخوذة من المتهم وفقًا لتقرير مصلحة الطب الشرعي.

وبعد استجواب المتهم من قبل النيابة العامة، تمت مواجهته بشهادة الطبيب الشرعي التي أكدت تعاطيه للحشيش، وهو ما تم تأييده من خلال تحقيقات الجهة المختصة.

ويستعد الزمالك للمواجهة المرتقبة أمام بلدية المحلة في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري على ملعب “السلام” في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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