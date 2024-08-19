النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة.. كواليس مثيرة

يترقب نادي النصر السعودي موقف النجم الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب وسط فريق برشلونة، استعدادًا لتقديم عرض رسمي والتعاقد معه في فريق كريستيانو رونالدو.

ووفقًا لما ذكره راديو كاتالونيا، فإن جوندوجان أعرب عن رغبته في الرحيل عن النادي هذا الصيف، ويفكر في استكشاف إمكانية العودة إلى مانشستر سيتي.

النصر السعودي يترقب مصير جوندوجان مع برشلونة

من جانبها، ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة كان سيعرض جوندوجان على النصر بقيادة كريستيانو رونالدو، بهدف الحصول على بعض الأموال مقابل انتقال النجم الألماني.

وأشارت الصحيفة إلى أن أولوية جوندوجان تكمن في البقاء في برشلونة، إلا أن مركز خط الوسط أصبح مزدحمًا بوجود لاعبين مثل داني أولمو، بيدري، وفيرمين لوبيز، بالإضافة إلى ارتفاع راتبه.

إلكاي جوندوجان (33 عامًا) انضم إلى برشلونة الموسم الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

إلكاي جوندوجان

شارك الألماني في 51 مباراة مع برشلونة الموسم الماضي، سجل 5 أهداف وقدم 14 تمريرة حاسمة في موسمه الأول مع الفريق الكتالوني.

كان جوندوجان قد لعب لنادي نورمبيرج وبوروسيا دورتموند في البوندسليجا قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي عام 2016.

النصر السعودي يستهدف التوقيع مع سفيان رحيمي

تقارير صحفية كشفت أن إدارة نادي النصر السعودي تنوي تعزيز خطه الهجومي بعد الهزيمة الكبيرة التي تعرض لها الفريق أمام الهلال بنتيجة 4-1 في كأس الدرعية للسوبر السعودي.

فاز فريق الهلال بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الخامسة في تاريخه بعد الانتصار الساحق على النصر السعودي بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت مساء السبت في استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات كأس السوبر السعودي 2024.

ذكر موقع "البطولة" المغربي أن هذه الهزيمة دفعت مسؤولي النادي للقيام باتصالات مكثفة لضم المهاجم المغربي سفيان رحيمي من نادي العين الإماراتي.

أشار الموقع إلى أن إدارة النصرالسعودي قامت باتصالات عالية المستوى، حيث أبدى استعدادها لضم رحيمي بأي ثمن.

وأضاف الموقع أن غضب اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي غادر الملعب ولم يشارك في حفل التتويج لاستلام الميدالية الفضية مع الفريق، جنبا إلى جنب مع أداء بعض اللاعبين، كانت من بين الأسباب التي دفعت النادي لتجديد اهتمامه بضم سفيان رحيمي.

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